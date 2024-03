Bude to velmi těsné, předpovídá Verstappen

„Bude to opět velmi, velmi těsné,“ řekl Verstappen o páteční kvalifikaci. „Myslím, že právě v tomto ohledu jsou na tom ostatní asi o něco lépe než my – v průběhu jednoho kola. Naše auto pravděpodobně trochu více ožije v jízdě na delší vzdálenost.“

„Myslím, že jsme se celkově hodně naučili. Samozřejmě vždy existují věci, na které se podíváte, abyste se zlepšili ve výkonu na jedno kolo. Ale také si myslím, že některé týmy už použily trochu více výkonu, jako tomu bylo v Bahrajnu, takže i to je třeba vzít v úvahu.“

„Ale když jsme se pustili do dlouhých jízd, vypadá to zase docela dogře, takže s tím jsem celkem spokojený.“

Sergio Pérez vloni v Džiddě vyhrál – Verstappen kvůli technickým problémům v kvalifikaci startoval ze zadních pozic, ale nakonec se přesto dostal na stupně vítězů.

„Myslím, že jsme na tom docela dobře, jsme v dobré pozici – byl to velmi pozitivní den. Máme velmi dobrou představu, jakým směrem se musíme vydat, abychom auto zrychlili, a pokud se nám to podaří, bude to přínosné při jízdě na dlouhou vzdálenost i pro kvalifikaci.“