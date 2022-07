Bude to těžší, ale možné je všechno, říká Leclerc o šancích na zisk titulu

„Vzhledem k tomu, co se stalo v posledních dvou závodech, nejsme samozřejmě v nejlepší situaci,“ přiznal Leclerc. „Vždy tlačíme na pilu, to je to, co musíme dělat, pokud chceme tento šampionát vyhrát. V tomto ohledu jsem si naprosto jistý, že tým bude tlačit na 100 %, já budu tlačit na 100 %.“

„Všichni jsou nesmírně motivovaní k tomu, abychom zkrátka měli trochu čistší závody, získali rytmus a body, které jsme ztratili v posledních několika závodech.“

Leclerc měl po Velké ceně Austrálie na čele průběžného pořadí šampionátu jezdců náskok 34 bodů. Jezdec Red Bullu však v šesti závodech od té doby situaci otočil a nyní má před svým rivalem z Ferrari náskok 49 bodů.

„Pro tým to bylo těžké období, ale myslím, že způsob, jakým jsme od začátku sezony pracovali, byl nesmírně dobrý. Nemusíme to měnit.“

„Samozřejmě se objevily určité problémy se spolehlivostí, které musíme co nejrychleji odstranit, a v tomto ohledu opět plně důvěřuji týmu, že se s těmito věcmi vypořádá co nejrychleji. Bude to chvíli trvat, ale mezitím se musíme soustředit na práci, kterou musíme odvést na trati.“

„Jsem si velmi jistý, že pokud uděláme všechno perfektně na trati, máme auto a lidi uvnitř týmu na to, abychom vyhrávali závody a získali titul, protože to je nakonec náš cíl.“

„V posledních čtyřech nebo pěti závodech to bylo mnohem těžší, ale to neznamená, že je to nemožné. A já tomu stále věřím stejně jako před pěti závody. Bude to těžší, ale možné je všechno.“