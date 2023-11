Bude to mít následky, říká Alonso ke spekulacím, podle kterých by měl opustit Aston Martin

Fernando Alonso tvrdí, že lidé, kteří rozšířili ničím nepodložené fámy o jeho přestupu do Red Bullu, případně o konci jeho kariéry, ponesou následky.

V posledních dnech se na sociálních sítích objevily spekulace, že se po sezoně chystá Fernando Alonso opustit Aston Martin. Podle těchto zpráv by měl Španěl v kokpitu Red Bullu nahradit trápícího se Sergia Péreze, případně úplně ukončit kariéru ve formuli 1.

Vše ještě umocnil tweet, který na sociální sítí X zveřejnil respektovaný španělský novinář Albert Fabrega. Ten na svém profilu naznačil, že se v padoku mluví o něčem velkém – avšak bez toho, aniž by specifikoval, koho by se měla údajná záležitost týkat.

Ke spekulacím se před nedělní GP São Paula vyjádřil také samotný Alonso, který dal jasně najevo, že mu tyto fámy nejsou úplně po chuti.

„Jsou to jen fámy, normální fámy z padoku, a od lidí, kteří si z toho chtějí udělat legraci a získat nějaké fanoušky. Já tu hru ale nehraji,“ prohlásil Alonso, kterého cituje Autosport.

„Neužívám si to. Uznávám, že jste všichni novináři, profesionálové, kteří jsou v F1 dlouho. Získáváte si respekt, a tak by to mělo být. Všechny ty pomluvy pocházejí od lidí, kteří nejsou v této místnosti, a jsou tu jen proto, aby si dělali legraci. Myslím, že to není vtipné,“ řekl španělský závodník novinářům v São Paulu.

Alonso rovněž uvedl, že ho znepokojují především zprávy, které ho spojují se sedačkou u Red Bullu.

„Postarám se o to, aby z toho byly vyvozeny důsledky,“ dodal Alonso s tím, že nechce přiblížit, co tím přesně myslí.