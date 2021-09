Bude to jeden z nejtěžších víkendů, říká před Monzou Leclerc

Byly okruhy, na kterých se Ferrari nemělo dařit a nakonec to tak špatné nebylo. Monza je však velmi náročná na výkon motoru a to je letos slabina Ferrari. Scuderia chystá nasadit vylepšení, ale v Monze to nebude.

„Nebude to pro nás snadný víkend,“ přiznal Leclerc. „Papírově je to pro nás letos jedna z nejtěžších tratí. Ale pokusíme se do toho dát všechno.“

Leclerc si však vychutnává příležitost opět závodit před fanoušky Ferrari v Monze poté, co se loňský závod konal za zavřenými dveřmi kvůli pandemii.

„Jsem velmi nadšený. Když sem přijedete jako jezdec Ferrari, tak je to velmi speciální místo. Opravdu se těším.“

V Monze čeká jezdce opět „sprintový“ formát víkendu. „Mám to rád,“ řekl Leclerc. „Normálně je v pátek docela nuda. Máme FP1, FP2, nic moc se neděje. Ale teď máte mnohem více výhod, pokud se vám povede první trénink, protože je to jediný trénink, který máte před kvalifikací. Jsem velkým fanouškem pátku s tímto formátem. A také získáte další malý závod, který je vzrušující s dalším startem. Takže takové víkendy si opravdu užívám.“