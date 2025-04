Bude to chtít drastickou změnu, říká Hamilton

Lewis Hamilton byl zatím v závodě za Ferrari nejlépe pátý, i když si už stihl připsat vítězství ve sprintové kvalifikaci a také ve sprintu.

„Každý jezdec má svůj jízdní styl a ten můj funguje už mnoho let,“ řekl Hamilton oficiálnímu kanálu F1. „Samozřejmě, že si ho časem trochu přizpůsobíte, ale tohle chce trochu drastičtější změnu.“

„V posledním závodě jsem našel pár věcí, které fungovaly. Implementovat to všude, kam pojedu, bude výzva. Zvláště v kvalifikaci, když potřebujete tlačit na to, abyste získali poslední kousek, si dokážu představit, že se vrátím ke svým starým návykům, takže budu muset být trpělivý a pilný a začnu s tím hned zítra.“

Hamilton řekl, že Leclerc to má jednodušší, protože s vozy Ferrari jezdí už mnoho let. Díky tomu vstupuje do závodního víkendu s dobrým výchozím bodem pro nastavení jeho vozu.

„Charles s tímto vozem jezdí už dlouho a jeho jízdní styl s vozem perfektně funguje,“ řekl Hamilton. „Miluje prokluzování zadních kol. Má rád opravdu přetáčivé auto, což je opravdu působivé.“

„Od chvíle, kdy o víkendu přijedeme, auto příliš nemění. Z předchozích let tak nějak vědí, kde začít.“

„Vyzkoušel jsem teď s autem skoro všechno, takže jsem se naučil, co funguje a co ne. A co se týče vstupů, které do auta vkládám, upravuji je, abych z něj snad začal získávat více výkonu. Doufám, že se mi to podaří tento víkend, ale uvidíme.“