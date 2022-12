Bude to bomba, říká Steiner o motoru Ferrari pro příští rok

Šéf Haasu Guenther Steiner se těší na motor Ferrari pro příští rok. Pokud však dojde ke zlepšení, nebude to na základě vývoje.

Končící šéf Ferrari Mattia Binotto si letos pochvaloval zlepšení, kterého Ferrari dosáhlo v oblasti pohonné jednotky. Podle Binotta šlo o největší skok za celou dobu, co byl u Ferrari.

Nebylo to však zadarmo. Ferrari letos trpělo nemalými problémy se spolehlivostí, které vyústily v několik odstoupení a také ve vyšší počet nasazených komponent pohonné jednotky – což se pak promítalo do počtu udělených penalizací.

Bude to bomba

„Ve čtvrtek jsem se setkal s Binottem a ten mi řekl, že motor pro příští sezonu bude bomba,“ řekl šéf Haasu Guenther Steiner, kterého cituje Autosport.

„V Emilia Romagna má Ferrari velkou podporu. Pokud bude motor konkurenceschopný, bude to pozitivní i pro nás.“

Ferrari může v příštím roce zaznamenat zlepšení, ale vývojem to nebude. Ten byl letos zmrazen a to až do příchodu nových pohonných jednotek v roce 2026. Týmy ale mohou pracovat se souhlasem FIA na zlepšení spolehlivosti. Binotto už dříve přiznal, že Ferrari zejména ve druhé části sezóny jezdilo kvůli problémům se spolehlivostí s nižším výkonem. Některé problémy se podařilo vyřešit už letos, a tak mohly rudé vozy jet v posledním víkendu sezóny s větším výkonem.

Vývoj Haasu

Steiner dodal, že ho povzbudil pokrok, který Haas udělal v roce 2022, včetně překvapivého pole position Kevina Magnussena na Interlagosu, ale řekl, že cíle týmu zatím nebyly splněny.

„Máme za sebou dva obtížné roky během pandemie,“ řekl Steiner. „Právě skončený šampionát dopadl dobře, ale mohl dopadnout i lépe.“

„Považujeme to za rok růstu. Magnussen nám zajistil pole position, které nebylo v plánech. V roce 2023 chceme dále růst. Cílem je udělat v pořadí další krok vpřed, stále bojovat o body a jednoho dne se dostat na stupně vítězů.“

Počty použitých komponent PJ (zákaznici Ferrari)

Vůz Jezdec ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX Ferrari Charles Leclerc 6 6 5 5 3 4 9 Ferrari Carlos Sainz 6 5 5 6 3 4 8 Alfa Romeo Valtteri Bottas 6 7 7 4 2 3 8 Alfa Romeo Kuan-jü Čou 5 4 4 3 2 3 8 Haas Kevin Magnussen 6 5 5 4 2 2 8 Haas Mick Schumacher 5 4 4 4 2 3 8

Počty použitých komponent PJ (všichni)