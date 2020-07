Bude Sebastian Vettel závodit za Aston Martin?

Německý Bild, který má obvykle dobré informace o krocích Sebastiana Vettela, včera večer přinesl informaci, podle které se Sebastian Vettel už téměř dohodl s Racing Pointem. Z bývalé Force Indie se příští rok stane Aston Martin, Vettel by tak i nadále jezdil za tovární tým.

Šéf týmu přitom ještě o víkendu Vettelův příchod odmítal. „Je lichotivé, že si každý myslí, že by do našeho týmu měl přijít čtyřnásobný mistr světa, ale možná je to proto, že auto je teď o něco rychlejší,“ řekl Otmar Szafnauer.

„Máme však dlouhodobé smlouvy s oběma našimi jezdci, takže logicky nemáme místo.“

Racing Point skutečně místo nemá. Lance Strolla, který je synem majitele, zřejmě nepropustí a Sergio Pérez má smlouvu do konce roku 2022. Mexičan přitom není v týmu úplně běžným jezdcem. Byl to právě on, kdo pomohl Strollovi v koupi týmu, protože sehrál důležitou roli při poslání Force Indie do insolvence.

Podle Bildu ale existuje řešení. Tým může Pérezovi smlouvu ukončit předčasně. Musí se tak ale stát do konce července a musí mu vyplatit „odškodné“ ve výši 1 milionů dolarů.

Lawrence Stroll do týmu investuje. Staví se nová továrna a pod značkou Aston Martin má tým velké plány. Kromě toho, pokud měl tým ze Silverstonu prostředky, vždy ve své historii vykazoval velkou efektivitu.

Kombinace názvu Aston Martin a příchod čtyřnásobného mistra světa by měl i velkou marketingovou hodnotu. Dal by současnému Racing Pointu punc špičkového týmu.

Otázkou je, co se Sergiem Pérezem. Jeho další kroky by mohly směřovat do Haasu. Mohl při přinést peníze od sponzorů a americký tým navíc potřebuje čerstvý vítr v jezdecké sestavě.