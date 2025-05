Bude problém s přehříváním a pojede se na dvě zastávky, předpovídá Russell

George Russell stejně jako vloni do Velké ceny Španělska formule 1 odstartuje ze čtvrtého místa. Ve druhé řadě bude spolu s ním Max Verstappen

Oba zajeli totožný čas, ale tím, že jej Russell zaznamenal až po Verstappenovi, bude na roštu za čtyřnásobným mistrem světa.

„Víme, že v sobotu máme rychlé auto. Děláme všechno pro to, abychom měli rychlé auto i v neděli. Podle toho, co jsme zatím viděli, to bude náročný závod podobný Bahrajnu, bude problém s přehříváním a pojede se na dvě zastávky. Viděli jsme, jak tam byly mclareny dominantní,“ řekl Russell pro Sky Sports F1.

„Ale kdoví. Vloni jsem startoval čtvrtý a měl jsem slušný start (Russell se ze čtvrtého místa dostal na startu do vedení, pozn. redakce). Pokud se nám to podaří zopakovat, bude to dobré. Budou různé strategie, všechny tři sady pneumatik se zdají být relativně podobné.

„Rozdíl v zastávce mezi měkkou a například tvrdou sadou bude do pěti kol. Nebude to jako v Imole, kde měkká dala jen osm kol a střední jich zvládla třicet. Byl bych rád, kdybychom mohli bojovat o stupně vítězů.“

Antonelli šestý

V řadě za Russellem bude druhý mercedes Andrey Kimiho Antonelliho. Jezdce stříbrných šípů rozdělil na pátém místě Lewis Hamilton z Ferrari.

„Po dvou náročných závodních víkendech je fajn být zpět v dobrém rytmu. Na začátku kvalifikace mi chvíli trvalo, než jsem získal rychlost, každým kolem jsem ale získával větší a větší sebedůvěru,“ řekl Antonelli pro stránky týmu Mercedes.

„Bohužel jen s jednou novou měkkou sadou pro Q3 jsem byl lehce limitován. Nemohl jsem až tolik riskovat a vím, že jsem tam poztrácel pár desetin, šesté místo ale celkově představuje dobrý výsledek po tom, kde jsem byl na začátku víkendu.

„Zítra to bude vzhledem k vysokým teplotám náročný závod. Pro celé pole bude složité starat se o pneumatiky. Proto jsme se tento víkend záměrně zaměřili na rychlost v delších jízdách, jelikož víme, že je to oblast, ve které se potřebujeme zlepšit. Zítřek bude dobrým testem pokroku, který jsme udělali a doufám, že se nám podaří podat konkurenceschopný výkon.“