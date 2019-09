Bude někdy Kimi jezdit na KymiRingu? GP Finska brání peníze

Je to trochu paradox. Finsko je na mapě královny motorsportu zapsáno velmi výraznou barvou. Dalo formuli 1 tři mistry světa, kteří v součtu vyhráli desítky závodů. Přesto se v zemi tisíců jezer nikdy nejel závod formule 1.

V současné době se dokončuje okruh KymiRing, který je pojmenován po regionu Kymenlaakso. V srpnu proběhl na okruhu menší test MotoGP a příští rok by měl okruh hostit závody MotoGP.

Místní prověřují také možnost pořádání závodu formule 1. Problémem jsou ale tradičně peníze.

„Viděl jsem videa, jak tam jezdily motorky,“ řekl Räikkönen pro Crash.net. „Před mnoha lety jsme říkal, že bychom mohli jezdit uprostřed Helsinek, pokud by dal někdo peníze na stůl a udělal to.“

„To je jediný problém. Nevím, zda je okruh už homologován pro F1, ale určitě je pro motorky, takže musí být v mnoha oblastech bezpečný. Určitě je to možné. Jde jen o to, zda někdo pokryje náklady. Pokud k tomu dojde, tak to bude skvělé.“

Foto: Getty Images / Lars Baron