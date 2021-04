Bude muset Hamilton riskovat? A začne dělat chyby? Podle Palmera k tomu došlo už v Imole

Lewis Hamilton a Mercedes v posledních letech nedominovali jen kvůli silnému a spolehlivému vozu. Jedním z klíčových parametrů bylo i velmi nízké procento chyb – týmu, stratégů, mechaniků i Hamiltona.

Pokud však jezdec krouží na čele s náskokem, nemusí riskovat... a bez riskování je i pravděpodobnost chyby mnohem menší. Letos je ale situace jiná. Hamilton bude muset riskovat. Podle Jolyona Palmera k tomu došlo už v Imole.

Hamilton se dostal mimo trať a poškodil si přední křídlo. Naštěstí pro něj jeho kolegové Russell a Bottas udělali ještě větší chybu a na trati zavlály červené vlajky.

„Pro Hamiltona to byla neobvyklá chyba. Snažil se předjet williams George Russella o kolo a dostal se do štěrku a do zdi u Tosy,“ píše Jolyon Palmer ve své analýze na webu F1.

„Věcný důvod nehody byl jednoduchý. Dostal se na mokrou část trati a pokusil se předjet williams a to krátce poté, co startovní pole přezulo na suché pneumatiky, na slicky. Ve skutečnosti brzdil dříve a jemněji než v předešlém kole, na vnitřní straně měl jen zlomek přilnavosti, začal klouzat a byl široký.“

„Jakmile přezujete na slicky, tak je v těchto závodech zásadní držet se suché stopy. Jsou to pneumatiky, které, na rozdíl od drážkovaných mokrých pneumatik nebo těch do přechodných podmínek, nejsou navrženy tak, aby odváděly vodu.“

Podle Palmera se na mokré trati snadno ztratí kontrola nad vozem, protože pneumatiky ztrácí správný kontakt s asfaltem.

„Faktickým důvodem nehody Hamiltona je však myšlení jezdce, který zná rizika jízdy na mokré části tratě, ale považoval za vhodné riskovat, aby vyvinul tlak na lídra závodu – svého soupeře v šampionátu.“

„Verstappen nikdy neopustil závodní linii, aby překonal řadu aut, ke kterým se blížil také Hamilton (Russell, Stroll a Bottas) a stálo ho to na mercedes za svými zády spoustu času na kolo. Byl opatrný.“

„Hamilton nepochybně viděl, jak je lídr závodu stále blíže a blíže a zoufale se snažil udržet tlak, a přitom riskoval, což se nevyplatilo.“

„Na začátku závodu také riskoval, aby za sebou udržel Verstappena v šikaně Tamburello. Nevyhnutelným důsledkem pak bylo, že musel být široký a dostal se na obrubník a poškodil část svého předního křídla.“

„V Imole jsme viděli Hamiltona riskovat tak, jak to už roky nemusel dělat a to kvůli konkurenci, se kterou v této sezoně bojuje. Když Lewis vedl závod nebo dokonce pronásledoval Bottase nebo Vettela ve Ferrari, nemyslím si, že jsme ho viděli riskovat, jak to udělal v neděli. Uvědomuje si, že hrozba ze strany Verstappen v roce 2021 bude pravděpodobně nejtvrdší za dobu, kdy je jezdcem Mercedesu.“