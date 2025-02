Bude mít větší přínos Hamilton pro Ferrari, nebo Newey pro Aston Martin? Alonso má jasno

Před velkou představovací show v Londýně byl dvojnásobný mistr světa F1 Fernando Alonso dotázán, kdo může svému novému týmu více pomoci – zda Lewis Hamilton, který je od začátku roku nový pilotem Ferrari, nebo designér Adrian Newey, který se začátkem března připojí k Astonu Martin.

Podle Španěla je odpověď na tuto otázku jednoznačná.

„Adrian Newey bude mít vždycky větší vliv než kterýkoli jiný jezdec,“ uvedl Alonso, jehož slova cituje web GPBlog.

„Jezdci přicházejí a odcházejí. Dvacet z nás se snaží dobře jezdit... Nevím, co Hamilton Ferrari přinese nebo přidá, určitě to bude méně než to, co může přinést konstruktér,“ poznamenal dále Španěl.

Newey nebude nikým svazován

Aston Martin si od příchodu nejúspěšnějšího designéra historie F1 Adriana Neweyho slibuje, že pomůže týmu při cestě na vrchol, jako se to britskému inženýrovi podařilo v jeho předchozích angažmá, a to včetně toho posledního v Red Bullu.

Alonso v tomto kontextu tvrdí, že Newey nebude nikým omezován.

„Adrian bude mít svobodu, nemůžete mu říkat, co má dělat. Jestliže se bude chtít podílet ještě na voze pro sezonu 2025, tak fajn. Pokud ale bude chtít pracovat jen na tom pro rok 2026, také v pořádku...Má jasné představy a nechce promarnit jediný den,“ prohlásil Alonso.