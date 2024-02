Bude Mercedes volit mezi dvěma extrémy? Nový Verstappen má být prioritou, v záloze je pak Alonso

Kandidátů na sedačku u Mercedesu je více. Spíše v teoretické rovině jsou jména jako Sebastian Vettel nebo Mick Schumacher. Větší šance mají Esteban Ocon (pracoval pro Mercedes, jeho manažérem byl Toto Wolff), Alex Albon nebo Carlos Sainz.

Hodně se ale samozřejmě mluví o Fernandu Alonsovi. Jeho manažér Flavio Briatore se dnes pochlubil fotografií ze snídaně s Totem Wolffem.

Podle webu The Race je Alonso skutečně ve hře ale až jako záložní plán. Prioritou má být junior Mercedesu Andrea Kimi Antonelli.

Stále teprve sedmnáctiletý Ital bude letos debutovat ve formuli 2. Původní plán (a ten je reálný) byl takový, že po případném úspěšném působení ve F2 bude debutovat v týmu Williams, kde odjede dvě sezóny. Poté by přešel k Mercedesu. Toto Wolff si tohoto mladíka pořádně hlídá. Už se na to možná trochu zapomnělo, ale Max Verstappen byl před deseti lety blízko podpisu s Mercedesem. Tým nechce chybu opakovat a nechce o „nového Verstappena“ přijít. Antonelli je považován za velký talent, ale ten musí samozřejmě ještě potvrdit.

Je otázkou, zda právě možný příchod Antonelliho nebyl důvodem, proč Mercedes nabízel Hamiltonovi jen krátkou smlouvu, což se Britovi nelíbilo.

Ať už to bylo jakkoliv, podle webu The Race se Mercedes chystat učinit tento odvážný krok a vedle George Russella už příští rok posadit jezdce, kterému v té době bude 18 let a nebude mít se závoděním ve F1 žádné zkušenosti.

Pokud by debut Antonelliho ve F2 neproběhl tak, jak se očekávalo (a je možné, že mu tým dá šanci v tréncích, na simulátoru a případně ve starším voze), tak by byl aktivován plán B, kterým má být Fernando Alonso. Ten je na pomyslném druhém konci spektra – je to nejstarší jezdec na startovním roštu a také nejzkušenější v historii.

Otázkou je, zda bude v případě potřeby chtít přestoupit Alonso. Ten už naznačil, že si musí rozmyslet, jak dlouho chce ještě ve F1 závodit. Kromě toho by musel vidět, že u Mercedesu má větší šance na zisk třetího titulu.