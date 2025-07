Bude F1 v USA vysílat Apple? Za přenosová práva má údajně nabízet až 150 milionů dolarů ročně

Podle informací serveru Business Insider se technologický gigant Apple po nedávném uvedení vlastního filmu F1 chystá na další významný krok do světa motorsportu.

Firma údajně předložila nabídku na získání exkluzivních práv na vysílání formule 1 ve Spojených státech. Hodnota nabídky má dosahovat výše 150 milionů dolarů ročně (asi 3,1 miliardy korun), přičemž by se práva vztahovala na období od roku 2026.

Současným držitelem vysílacích práv je americká stanice ESPN, která patří pod společnost Disney. Její aktuální smlouva, uzavřená v roce 2023, se pohybuje v rozmezí 75 až 90 milionů dolarů ročně. Jak však upozorňuje Business Insider, ESPN pravděpodobně nebude ochotna dorovnat Applem nabízenou částku, i když jednání mezi všemi stranami stále probíhají.

Firma Apple by tak mohla posílit své sportovní portfolio, které již zahrnuje přenosy některých baseballových zápasů nebo kompletní pokrytí fotbalové MLS. Přidání formule 1 by představovalo zatím nejambicióznější a nejviditelnější investici do světového sportu.

O zájmu Applu informoval už dříve také deník Financial Times, a to v souvislosti s pozitivními ohlasy na film F1 s Bradem Pittem v hlavní roli.

Přenosy F1 se v USA vysílají na ESPN od roku 2018. Původně stanice získala práva zdarma, když NBC ustoupila od své smlouvy. S rostoucí popularitou seriálu však vzrostla i cena licenčních práv.

Jak ale poukazuje server Autosport, sledovanost závodů ve Spojených státech v posledních letech stagnuje. Zatímco v roce 2022 činil průměr 1,2 milionu diváků na závod, o rok později došlo k poklesu na 1,1 milionu. Podle posledních údajů se však v posledním sledovaném období čísla vrátila na úroveň 1,2 milionu sledujících.