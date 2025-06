Brzdil jsem tvrdě a zablokovala se mi zadní kola, vysvětluje Antonelli nehodu s Verstappenem

Z deváté pozice startující Antonelli se v nájezdu do třetí zatáčky vrhl na vnitřek trati, aby netrefil vozy před sebou poté, co začal brzdit později.

Následně zablokoval kola a v zatáčce Remus zezadu roztočil Verstappena. Pro oba tím závod na Red Bull Ringu skončil.

„Nebrzdil jsem příliš pozdě. Brzdil jsem ale tvrdě, protože jsem byl za dalšími vozy, a v tu chvíli se mi zablokovala zadní kola. Nemohl jsem zastavit auto,“ řekl Antonelli pro Sky Sports F1.

„Zablokoval jsem zadní část, ztratil jsem kontrolu nad vozem a musel jsem se vyhnout (Liamovi) Lawsonovi. Začal se mi blokovat předek a místo zpomalování jsem zrychloval. Auto nabíralo rychlost a srážka byla nevyhnutelná.

„Velmi mě to mrzí vůči týmu a samozřejmě Maxovi, protože on byl jen pasažérem. Je to samozřejmě velká chyba. Nyní se musíme posunout vpřed a soustředit na Silverstone. Uvidíme, jestli dostaneme penalizaci nebo ne, bude ale důležité se vrátit a začít dělat znovu to, co jsme dělali v Kanadě.“

Russell pátý

S minutovou ztrátou na vítězného Landa Norrise projel cílem v Rakousku druhý pilot Mercedesu George Russell na pátém místě.

„Víkend Velké ceny Rakouska jen potvrdil, kde jsou silné stránky a slabiny vozu W16. Když je příliš horko, nepodáváme takový výkon a máme problém udržet rychlost nejlepších. Páté místo proto bylo maximem. Dojet 60 sekund za vítězným Landem ukazuje, na čem musíme zapracovat. Naštěstí víme, v čem se musíme zlepšit a budeme na tom pracovat,“ řekl Russell na stránkách Mercedesu.