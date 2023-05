Brundle: Red Bullu nemusí záležet na kvalifikaci, double mohou získat i ze zadních pozic

Podle bývalého dlouholetého jezdce F1 Martina Brundla má nyní Red Bull takovou převahu, že jeho jezdci mohou společně pro tým získávat double bez ohledu na to, ze které pozice startují.

V pěti dosavadních závodech se jen jednou přihodilo, že tým Red Bull nezískal dvojité vítězství, tzv. double. V odjetých pěti velkých cenách tato situace nastala pouze v Melbourne, kde Sergio Pérez startoval z boxů a dojel až pátý.

K formě Red Bullu se nyní vyjádřil i Martin Brundle, bývalý pilot F1 a současný TV expert.

„Je škoda, že Red Bull předloni porušil pravidla rozpočtového stropu, protože pro některé je nyní příliš snadné znevažovat to, čeho nyní dosahují. Nyní je Red Bull dominantní a je na ostatních týmech, aby odvedly lepší práci,“ napsal Brundle ve svém sloupku pro Sky.

Bývalý pilot McLarenu či Jordanu rovněž poukázal na jednu z předností nového Red Bullu – mimořádně efektivní využívání systému DRS, díky čemuž mají jezdci rakouské stáje souboje s ostatními snazší než jejich konkurence.

„S otevřeným zadním křídlem je Red Bull mnohem rychlejší než ostatních devět týmů. A to natolik, že předpokládám, že ať už odstartují do závodu z jakéhokoli místa na startovním roštu, mohou dojet do cíle jako první dva – v případě, že do toho nezasáhnou nějaké další vlivy,“ uvedl Brundle.