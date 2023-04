Brundle: Pravidlo dovolující výměnu obutí během přerušení závodu, by mělo být přehodnoceno

Bývalý pilot F1 Martin Brundle doufá, že FIA přehodnotí pravidlo, které dovoluje týmům měnit pneumatiky a pracovat na voze ve chvíli, kdy je závod přerušen červenými vlajkami.

Během uplynulé Velké ceny Austrálie jsme byli opět svědky toho, jakým způsobem může přerušení závodu promluvit do jeho vývoje.

Pokud pomineme chaos, který následoval po druhém restartu, velký vliv má vyvěšení červených vlajek i do strategií jednotlivých týmů, což se samozřejmě týká především výměn pneumatik.

Pravidla F1 totiž hovoří o tom, že je během přerušení závodu možné pracovat na voze – je dovoleno měnit díly, jako jsou například přítlačná křídla(pokud jde o stejnou specifikaci daného komponentu), ale také pneumatiky.

Toho týmy přirozeně využívají, ale zároveň to může přinést i velmi nespravedlivou výhodu či nevýhodu. V Melbourne na možnost měnit obutí při pozastavení závodu doplatil například George Russell.

Brit vykonal svoji zastávku těsně před přerušením závodu, takže když došlo na první vyvěšení červených vlajek, byl v pořadí za jezdci, kteří ke svým mechanikům do té doby nezamířili. Ti následně během neplánované pauzy vyměnili pneumatiky, získali tak pit stop zdarma a vůči Russellovi i velkou výhodu.

K přehodnocení těchto pravidel nyní vyzval bývalý dlouholetý závodník F1 a nynější TV expert Martin Brundle.

„Smyslem možnosti měnit pneumatiky je předpoklad, že červené vlajky bývají vyvěšeny po nehodě, po níž se mohou na trati objevit úlomky. Pokud tedy máte defekt, tak si pneumatiky můžete vyměnit. V tu chvíli se považuje za rozumné nechat každého nasadit novou sadu,“ uvedl Brundle pro televizi Sky Sports News.

„Na druhou stranu to dramaticky ovlivňuje závod. Fanoušci to vidí a považují za nespravedlivé, když někdo dostane v podstatě zastávku zdarma kvůli červené vlajce. Navíc to platí i pro toho, kdo mohl červenou vlajku způsobit a být účastníkem incidentu. A pak dostane například čerstvou sadu pneumatik a nové přední křídlo...,“ zamyslel se bývalý jezdec McLarenu či Jordanu.

„Někdy vám to tedy hraje do karet, zatímco jindy ne. Myslím, že by mělo být toto pravidlo přehodnoceno, ale jako vždy je třeba domyslet další důsledky. Budou týmy posílat zpět do závodu vozy s poškozenými pneumatikami či s defektem (v případě, že by výměna nebyla dovolena, pozn. red.)? Vše se musí promyslet,“ vyzval Brundle.