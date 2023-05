Brundle: Pérez by měl přijmout Verstappenovu genialitu a soustředit se na zisk druhého místa

Bývalý pilot F1 Martin Brundle ve svém sloupku pro Sky Sports F1 napsal, že by měl Sergio Pérez uznat genialitu svého týmového kolegy Maxe Verstappena a soustředit se na zisk druhého místa v šampionátu.

Sergio Pérez se dlouhodobě netají tím, že by rád získal mistrovský titul. Když navíc Mexičan dobře vstoupil do probíhající sezony, začaly jeho šance na titul uznávat i osobnosti formule 1 jako Damon Hill či Jenson Button.

Poslední dvě Grand Prix v Miami a v Monaku nicméně naznačily, že šance, že by mohl Pérez v boji o mistrovský titul ohrozit Maxe Verstappena, bude v letošní sezoně s největší pravděpodobností jen velmi malá.

Projevuje se to i v pořadí jezdců, ve kterém má Verstappen před Pérezem náskok 39 bodů. Dokonce i rozdíl mezi druhým Pérezem a třetím Fernandem Alonsem je výrazně menší (12 bodů).

K tomu, že by se měl Pérez nyní spíše soustředit na uhájení druhé příčky v šampionátu, se přiklání bývalý pilot F1 a současný TV expert Martin Brundle, který Mexičanovu situaci zhodnotil ve svém sloupku pro Sky Sports F1.

„Samozřejmě je stále dost snadné havarovat a nejvíce to (v Monaku, pozn. red.) odnesl loňský vítěz a specialista na městské okruhy Sergio Pérez," napsal Brundle a pokračoval:

„Na začátku první části kvalifikace vjel do první zatáčky Saint Devote příliš rychle a narazil do vnější části bariéry. Pravděpodobně ho trochu rozhodilo, že se mu do cesty dostal vůz Alpine, ale ať už byl důvod jakýkoliv, znamenalo to velkou škodu pro jeho vůz Red Bull, a stejně tak pro jeho boj o titul s týmovým kolegou Maxem Verstappenem,“ popsal Brundle situaci, která vedla k tomu, že mexický závodník musel startovat z posledního místa.

Zatímco Verstappen v dosavadních šesti závodech nedojel ani jednou hůře než druhý, Pérez už dvakrát skončil mimo pódium.

„To, co jsem se naučil, když jsem byl přímým konkurentem Ayrtona Senny, Michaela Schumachera či Miky Häkkinena, a nemohl se vyrovnat jejich rychlosti a nadání, bylo maximalizovat vše, co jsem měl pod kontrolou. To se týkalo nastavení vozu, startů, výjezdových a nájezdových kol do boxů, jízdy v provozu a tak dále,“ zavzpomínal Brit na časy, kdy byl sám aktivním pilotem F1.

„Pro Sergia by bylo lepší, kdyby se ujistil, že skončí druhý a akceptoval Verstappenovu genialitu. Následně pak maximálně těžil z dní, kdy se mu mimořádně daří. Tak jako se mu to povedlo například vloni v Singapuru či letos Baku,“ dodal Brundle.