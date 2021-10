Brundle kritizuje chování celebrit na startovním roštu

Velká cena USA 2021 byla zlomem. Nikoliv asi v šampionátu, ale v přístupu. Bylo plno. Za víkend přišlo 400 tisíc fanoušků. Kromě toho byl mnohem více otevřený startovní rošt. Mohlo na něj opět více lidí a novinářů (mezi nimi Martin Brundle s mikrofonem) a celebrit.

Právě na celebrity si Brundle stěžuje. Pokus o rozhovor s rapperkou MTS (Megan Thee Stallion) byl odmítnut. Její ochranka se snažila Brundla odtlačit a britský komentátor se tak nedozvěděl nic.

Brundle pracuje pro britskou Sky, která zajišťuje také servis pro F1 TV Pro, takže její vysílání není jen pro britské fanoušky, ale pro všechny platící zákazníky formule 1.

Umělkyně se Brundle zeptal, jestli má nějaký rap pro F1. Ta mu odpověděla slovy: „Dneska nemám žádný rap, omlouvám se... Brundle se zeptal, komu bude fandit, než zasáhl další člen ochranky.

Jeden z členů posádky MTS mu pak řekl, že „to nemůže dělat“, na což mu Brundle odpověděl: „Můžu to udělat, protože jsem to právě udělal."

Celebrity ve F1 nezávodí, nevyměňují pneumatiky. Jsou tam především proto, že je to dobrá propagace F1. Za odměnu se dostanou na místa a do blízkosti jezdců, kam se běžný smrtelník nedostane. Pro jezdce je to také spíše nutné zlo, když se musí pár minut před startem bavit s celebritou.

Není proto divu, že se zprávy o střetu na startovním roštu v neděli staly virálními na sociálních sítích. Fanoušci psali, že by celebrity neměly přijímat pozvání na závody F1, pokud nejsou ochotny pomoci s podporou akce a poskytnout rozhovor.

„Už dříve jsem se na startovním roštu cítil pod tlakem, ale od lidí, kteří se jmenují Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet a tak dále,“ uvedl Brundle.

„Bodyguardi, kteří navštěvují startovní rošt poprvé, mi nevadí, každý dělá svou práci, ale možná by se mohli na našem hřišti naučit slušnému chování a respektu.“

Brundleho incident s MTS nebyl jediným trapným momentem na jeho procházce po startovním roštu, protože ho ignorovala i tenisová hvězda Serena Williamsová.

Brundle to vzal s nadhledem a použil terminologii z tenisu: „Byla to dvojchyba.“