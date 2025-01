Brown vysvětlil, proč se McLaren vzdal role „Darth Vadera“

Na konci minulého roku uplynulo osm let od chvíle, kdy se z vedení McLarenu po více než 35 letech stáhl Ron Dennis, kterého následně vystřídal americký obchodník Zak Brown.

S výměnou šéfa se McLaren postupně začal prezentovat trochu jiným způsobem, než tomu bylo v časech Dennise.

Tým přešel z černo-stříbrného zbarvení, které vycházelo ještě ze spolupráce s tabákovou společnosti West, a došlo k přechodu na papájově oranžový design, čímž se organizace z Wokingu vrátila ke svým kořenům, spojeným se zakladatelem Brucem McLarenem.

V souvislosti s tím také McLaren začal jinak pojmenovávat své monposty. Vypustil Denisem zavedenou zkratku MP4 (Marlboro Project 4) a místo ní se vrátil k označení MCL.

To vše podpořilo změnu image McLarenu, který se tak stal navenek o něco „vlídnější“.

V rozhovoru pro Auto Motor und Sport (AMuS) nyní Brown vysvětlil, proč se k něčemu takovému McLaren uchýlil.

„Více mě zajímají věci mimo závodní dráhu,“ uvedl Američan pro německý motoristický magazín.

„Myslím, že jsme v oblasti toho, co nabízíme fanouškům, v budování značky a ve spolupráci se sponzory udělali velký pokrok. Nikdy nemůžete stát na místě, protože doba se rychle mění. Z papájové barvy se stala značka...Když to přirovnám ke Star Wars, McLaren hrál dlouho roli Darth Vadera, který je temný, chladný a děsivý,“ vysvětlil Brown.

„Teď se ale snažíme vypadat trochu jako Skywalker. To znamená spoustu pozitivní energie, barev a mládí. To beru z pozice fanouška. Na trati ale Andrea Stella pracuje na tom, aby náš tým pravidelně vyhrával,“ podotkl dále výkonný ředitel McLarenu, který vloni se svým týmem oslavil první výhru v Poháru konstruktérů od roku 1998.

Na druhou stranu však Brown poukazuje na to, že éra Rona Dennise, který McLaren dovedl k sedmi titulům mezi konstruktéry, nesmí být opomíjena.

„Nikdy bych se nesrovnával s Ronem Dennisem, protože pro mě je jednou ze tří největších legend motorsportu, a to vedle Enza Ferrariho a Bernieho Ecclestona. Oni vytvořili to, čím je dnes formule 1. Také bych chtěl být na takovém seznamu, ale nikdy bych si netroufl se na něj zařadit. Už se ale cítím jako kapitán neuvěřitelného týmu, který se chce vyrovnat úspěchům, které McLaren v tomto sportu za mnoho let dosáhl,“ prohlásil Brown, podle kterého v dnešní době již nemůže tým F1 stát pouze na jedné osobnosti, jako to bylo v minulosti.

„Dnešní šéfy týmů už nelze srovnávat s těmi minulými. Týmy se staly příliš velkými na to, aby měli, podobně jako Ron Dennis, sami vše pod kontrolou. Pokud to chcete dělat správně, musíte mít šéfa týmu a výkonného ředitele, takže se Andrea stará pouze o tým, zatímco já o zbytek,“ dodal nejvyšší boss tradiční britské stáje.