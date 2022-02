Brown: Vyhrát IndyCar by pro O'Warda byla nejrychlejší cesta do F1

O'Warda čeká třetí kompletní sezóna v americkém formulovém seriálu IndyCar. Na konci loňského roku v Abú Dhabí 22letý Mexičan poprvé usedl do monopostu formule 1, když se za odměnu za získání prvního vítězství v IndyCar pro tým Arrow McLaren SP zúčastnil testu nováčků.

Mexičan vloni vyhrál závody v Texasu a Detroitu a až do posledního závodu bojoval o titul šampiona, který nakonec získal Álex Palou a O'Ward obsadil třetí místo.

Po testu v Abú Dhabí se O'Ward nechal slyšet, že do dvou let by se rád dostal do F1. Výkonný ředitel McLaren Racingu Brown zastává názor, že mladík se nyní musí soustředit na své působení v IndyCar a zisk mistrovského titulu by mu usnadnil cestu do F1.

„To jsem mu přesně řekl, že nejrychlejší cesta do F1 je jít a udělat, co dokázali Juan Pablo Montoya, Alex Zanardi, Jacques Villeneuve nebo Michael Andretti - vyhrát v IndyCar,“ řekl Brown.

„To bude tvá nejlepší šance, jak se dostat do F1. Je neuvěřitelně talentovaný, je to velká osobnost. Myslím, že má talent na to stát se pilotem formule 1.

„Formule 1 je pochopitelně zcela odlišná kategorie, takže se musí hodně učit, například všechna tlačítka na volantu. Určitě se to ale naučí. Musí zůstat soustředěný na IndyCar. Bude to jeho nejlepší cesta do F1. Myslím, že jeho (dvouletý) časový plán je správný.“

O'Ward už letos zaznamenal první úspěch ve vytrvalostním závodě 24 hodin v Daytoně, kde s týmem DragonSpeed spolu s Coltonem Hertou, Devlinem DeFrancescem a Ericem Luxem vyhrál v kategorii LMP2.