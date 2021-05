Brown vyhlíží srážku Hamiltona s Verstappenem. McLaren toho bude chtít využít

Lewis Hamilton a Max Verstappen se letos potkávají na trati poměrně často. V Imole musel Hamilton po startu částečně mimo trať na obrubník. Ve Španělsku ho předjel Verstappen na startu, později mu to Hamilton vrátil díky lepší strategii. Zatím se to obešlo bez kontaktu, ale podle Zaka Browna je to „jen otázka času“...

„Myslím, že rivalita je pro sport skvělá a že je dobré, když se tito dva jezdci utkají,“ řekl Brown při představení jednorázového zbarvení McLarenu pro Velkou cenu Monaka.

„Doufejme, že v určitém okamžiku v průběhu roku to pro nás vytvoří příležitost, protože si myslím, že je jen otázkou času, kdy budou oba odhodláni v první zatáčce nepolevit a nevyjedou z ní.“

Bez ohledu na výsledek souboje mezi Hamiltonem a Verstappenem je podle Browna těsný souboj pro formuli 1 velkým přínosem.

„Pro F1 je to skvělé. Lewis měl docela snadnou cestu, kromě jednoho roku s Nicem. Jo skvělá rivalita. Myslím, že Max přiměl Lewise k tomu, aby udělal krok vpřed, ačkoliv to moc nepotřebuje. Rozhodně je teď na svém vrcholu.“

„Je jasné, že Lewis je velmi chytrý jezdec. Vidíte, že je klidný, čeká na útok. Není příliš horlivý. Řekl bych, že se v tom projevují jeho zkušenosti."

„Max si jde pro příležitosti, jako byla první zatáčka ve Španělsku,“ řekl Norris. „Byla to docela riskantní věc. Kdyby Lewis zatočil, tak by se srazili. Max do tohoto manévru šel po hlavě, ale jsou to příležitosti, které v této fázi potřebuje využít, protože jsou (Red Bull, pozn. redakce) trochu pomalejší.“

„Díky tomu je to zábava, protože Lewis se pak musí vrátit a pokusit se ho předjet.“