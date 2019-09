Brown: Vrátit se k motorům Mercedes chtěl Seidl

Mercedes naposledy dodával pohonné jednotky McLarenu v roce 2014. Od roku 2015 McLaren odebíral motory Honda, než po tříleté spolupráci, která nepřinesla výrazný úspěch, začal od sezóny 2018 odebírat motory od Renaultu. A o další tři roky později bude Mercedes-Benz McLarenu od roku 2021 znovu dodávat pohonné jednotky.

Když se na začátku května letošního roku stal bývalý šéf programu Porsche ve vytrvalostní kategorii LMP1 Seidl novým šéfem McLarenu, určil, že pro návrat McLarenu na přední příčky je potřeba postavit nový větrný tunel.

Podle Browna právě Seidl také tlačil McLaren k tomu, aby se vrátil k motorům Mercedes.

„Nyní, když Andreas Seidl řídí náš tým F1, mám svůj vedoucí tým kompletní,“ řekl Brown.

„Když k nám přišel, zeptal jsem se ho: 'Co musíme udělat, abychom se dostali zpět na čelo?' a on rychle přišel s doporučením na nový větrný tunel, o kterém teď víte. Vedl také rozhodnutí o pohonné jednotce. Bylo to samozřejmě skupinové rozhodnutí, vedl ho ale Andreas.“

Mercedes dominuje formuli 1 v její hybridní éře s šestiválcovými motory a letos může získat už šestý jezdecký i týmový titul v řadě za sebou.

McLaren naopak čeká na vítězství v závodě od roku 2012. Na stupních vítězů byl pak naposledy v roce 2014, když ještě spolupracoval s Mercedesem.

„Když se podíváte na Mercedes-Benz, byl jako dodavatel pohonných jednotek v hybridní éře měřítkem, pokud jde o výkon i spolehlivost. Měřítkem je v tomto desetiletí samozřejmě také závodní tým,“ dodal Brown.

„Pro McLaren je proto v jeho snaze vrátit se zpět na čelo dobré mít v závodním voze nejlepší motor a stahovat v současnosti nejlepší tým.“

