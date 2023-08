Brown: Už nemusíme zacelovat žádné velké díry. Máme vše, co je třeba, abychom bojovali o tituly

Ředitel McLarenu Zak Brown si pochvaluje, že jeho tým postupně odstranil všechny velké překážky, které britské stáji bránily v tom, aby byla úspěšná.

Velké personální změny v technickém oddělení, po dlouhých letech konečně vlastní větrný tunel či simulátor, který odpovídá současným standardům. McLaren prošel v posledních měsících velkými změnami.

Podle ředitele McLarenu Zaka Browna tyto novinky pomůžou k tomu, aby se stáj z Wokingu v blízké budoucnosti opět zapojila do bojů o přední příčky.

„Myslím si, že kromě postupného dolaďování nemáme žádné velké nedostatky, jako v posledních pěti letech. Nemít vlastní aerodynamický tunel, mít 20 let starý simulátor, být pozadu v technologii CFD, to byly velké díry. Nyní půjde jen o to, abychom vše ladili,“ pochvaluje si Brown, kterého cituje Autosport.

„Neexistuje nic, na co bychom koukali a říkali: 'Potřebujeme nový větrný tunel'. Všechno bude brzy na svém místě. Pak už půjde jen o zdokonalování, učení a zlepšování. Do 1. ledna 2024 budeme mít vše, abychom se stali týmem, který může usilovat o titul,“ uvedl boss McLarenu s tím, že se všechny změny neprojeví hned.

„Máme jiné vedení a strukturu. Dále přicházejí noví lidé, což by mělo být dalším přínosem pro výkonnost. I když se nám teď všechno rozjíždí, například aerodynamický tunel, vše se projeví až v roce 2025. Rob Marshall, David Sanchez – ti všichni začnou pracovat až v lednu,“ připomněl Brown.

„Náš vůz pro rok 2024 se už chystá, takže se u něj nová struktura a obměněný tým ještě neprojeví. Vše bude až v roce 2025. Podívejte se však na to, čeho jsme schopni s tím, co máme teď,“ dodal Brown.