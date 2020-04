Brown se pustil do Ferrari kvůli rozpočtovému stropu

Rozpočtový strop se z původních 175 milionů dolarů sníží patrně na 145 milionů. Menší týmy ale chtějí jít ještě dolů, což se nelíbí zejména Red Bullu a Ferrari.

Mattia Binotto včera pro Guardian uvedl: „Nelze toho dosáhnout bez dalších významných obětí, zejména pokud jde o lidské zdroje. Pokud by to bylo ještě nižší, nechtěli bychom být v pozici, kdy bychom museli hledat další možnosti rozvoje naší závodní DNA.“

Jeho slova si někteří vyložili tak, že Ferrari hodlá z F1 odejít a závodit jinde, ale to tým popřel, i když rozšíření aktivit na jiné série, Maranello nevylučuje. Místo propouštění zaměstnanců by je mohlo převést na program pro IndyCar nebo WEC.

Brown Ferrari kritizuje

Zak Brown poskytl ve čtvrtek večer rozhovor vybraným médiím a postoj Ferrari kritizoval.

„Jsme v situaci, kdy jsme všichni do budoucna vystaveni obrovskému riziku v případě, že bude formule 1 jednat podle svých starých zvyklostí,“ řekl Brown.

„Myslím si, že pokud budeme přemýšlet o budoucnosti a přizpůsobíme se době, můžeme nejen přežít to, co se nyní děje, ale jsem přesvědčen, že sport může vzkvétat a my všichni můžeme vyhrát.“

„Jsem pro zdravou debatu, ale myslím si, že komentáře, které jsem viděl (od Ferrar, pozn. redakce), nejdou dohromady, odporují si a neodrážejí realitu.“

Podle šéfa McLarenu je hloupé si myslet, že F1 přijde o svou pozici královny motorsportu v případě, že se rozpočet týmů sníží na 125 milionů dolarů. Vadí mu také komentáře, podle kterých tu týmy nejsou jen proto, aby vytvářely zisk.

„Bohužel, není mnoho týmů, pokud vůbec nějaký, který by byl v zisku. Nemyslím si, že lidé jsou ve formuli 1 kvůli zisku. Jsou tam, aby zvyšovali hodnotu značky.“

„Každý tým má jiný důvod být ve F1. A mnoho z nich přenáší tuto hodnotu do jiných podniků – ať už je to v nápojovém průmyslu nebo v prodeji cestovních vozů.“

Brown také nechápe další Binottova slova, že by se mělo s dalšími kroky počkat a nedělat rychlá rozhodnutí. Podle Browna zažíváme největší krizi v moderní historii. Některé země jsou uzavřené, průmysl stojí. Všechny vlády a firmy situaci podle Browna nyní řeší.

Brown také nesouhlasí s nápadem umožnit zavedení zákaznických vozů. „Naposledy tady byly tuším v 70. letech,“ říká Brown. „Formule 1 je o konstruktérech. Nevidím to jako potenciální řešení, které by bylo v souladu s dalšími komentáři, podle kterých je DNA formule 1 v šampionátu konstruktérů a vývoji technologií. Vypadá to spíše jako řešení ze 70. let.“

Foto: Getty Images / Lars Baron