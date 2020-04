Brown se pustil do Ferrari a Red Bullu. Nakonec podle něj mohou zůstat ve F1 sami

Formule 1 hledá kvůli současné krizi úspory. Kromě zmrazení šasi či odložení nových technických pravidel dojde také k zavedení rozpočtového stropu. Původně měl být ve výši 175 milionů dolarů, ale týmy se už dohodly na jeho snížení na 150 milionů.

Během diskuse šéfů týmů se zástupci FIA a F1 padl i návrh na hodnotu ještě o pár desítek milionů dolarů nižší. Předpokládá se, že proti jsou Red Bull a Ferrari. Mercedes by byl za jistých okolností pro.

Ferrari argumentuje tím, že by rozpočtové stropy měly být dva a pro týmy, jako je stáj z Maranella, by měl být vyšší. Menší týmy si totiž kupují díly od těch větších, které ale musí nést náklady na jejich vývoj.

Šéf McLarenu Zak Brown je zatím nejhlasitější, pokud jde o varování před dopady krize. Nedávno řekl, že by mohly z F1 odejít dva a možná až čtyři týmy. Nyní byl ještě ostřejší a také adresnější.

Brown pro Sky řekl, že bez týmů nebude ani formule 1. „Několik týmů musí být velmi opatrných, protože si myslím, že si hrají s ohněm."

„K tomu, abyste měli mistrovství, potřebujete úplný startovní rošt, takže pokud budou i nadále dělat F1 neudržitelnou a některé menší týmy ztratí zájem, nebo si nebudou moci dovolit účastnit se, tyto dva týmy budou muset soutěžit proti sobě.“

Brown nechtěl říct, které dva týmy konkrétně myslí, ale z jeho slov je to více než zřejmé.

„Mluvíme o několika týmech. Myslím, že Daimler odvádí skvělou práci a uznává situaci, ve které se nacházíme. Můžete si tedy dovodit, kdo jsou ty další dva týmy.“

„Pro tyto dva týmy je F1 skvělá marketingová platforma, takže chápu, proč chtějí udržet věci tak, jak jsou. Chci si ale myslet, že ve sportu může každý bojovat férově a ten nejlepší vyhraje.“

„Myslím, že potřebují sebevědomí. Jsou to skvělé týmy, měli by být připraveni bojovat proti všem za stejných podmínek, a myslím, že tohle je to, co fanoušci chtějí.“

Brown uvádí jako příklad americkou IndyCar, ve které má McLaren letos také svůj tým (respektive bude mít, až se sezóna rozjede).

„Roger Penske má stejné auto jako kterýkoliv jiný tým, má v něm jeden ze dvou motorů a často vyhrává. Stále si myslím, že větší a lepší týmy, větší značky, přilákají nejlepší piloty a nejlepší inženýry.“

„Ale teď je rozdíl mezi přední a zadní částí startovního roštu několik sekund a v IndyCar jsou to desetiny. Pokud sledujete sezónu IndyCar, vždy vyhraje Penske, Andretti nebo Ganassi. Ano, mají ročně tři nebo čtyři překvapivé vítěze. Je vzrušující jít na závod s vědomím, že víte, kdo může vyhrát, ale není to úplně jasné.“

„Pokud se podíváte na tři nejzajímavější závody, které jsme měli v poslední době ve F1, bylo to Německo, Baku a Brazílie – s deštěm, nehodami a safety cary. Neměli bychom se spoléhat výhradně na tyhle věci, abychom měli nepředvídatelný závod.“

„Pokud se zeptáte fanoušků, a to jsou naši zákazníci, chtějí vidět závody jako Brazílie a Německo. Neměli bychom se spoléhat na prudké deště, abychom vytvořili takovou úroveň vzrušení.“

Foto: Getty Images / Charles Coates