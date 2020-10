Brown kritizuje Racing Point za situaci okolo (ne)nakaženého Strolla

Tým uvedl, že Stroll na Nürburgringu konzultoval svůj zdravotní stav s lékařem po telefonu. Ten mu řekl, že to na koronavir nevypadá. Stroll měl žaludeční problémy, což ale jsou příznaky koronaviru, i když možná méně časté a méně známé. Stroll se poté přesunul soukromým letadlem domů a tam byl testován – pozitivně.

FIA Racing Point napomenula. Tým totiž porušil protokoly FIA, podle kterých měl pozitivní případ nahlásit, pokud je potvrzen do 14 dní od závodního víkendu.

„Když se podívám na situaci v Racing Pointu, asi bych testoval každého, kdo se necítí dobře,“ řekl Zak Brown. Právě Brownův tým v Austrálii odstoupil poté, co měl pozitivně testované členy týmu. Závod se nakonec nejel.

„Nevím, kdo byl ten doktor. Možná to byl doktor Seuss (autor knih pro děti, pozn. redakce), nebo doktor Dre (rapový umělec, pozn. redakce).“

„Slyšel jsem, že Racing Point říká, že testují více než kterákoliv společnost na světě. Nevím, jak to zdůvodní. Všechno, co vím, je, že když jsme měli náš případ v Austrálii, sdělili jsme to velmi rychle všem a to je přesně to, co udělal Mercedes, když měli své případy.“

„Vypadá to, že neexistovala okamžitá transparentnost. U někoho, kdo testuje tolik, kolik testuje... vím, že bychom testovali denně kohokoliv, kdo se necítí dobře, aby nenakazil ostatní.“