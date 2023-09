Brown chválí Piastriho. Jeho matce nabídl letenku do Japonska

Oscar Piastri odstartuje do Velké ceny Japonska z první řady.

Oscar Piastri předvádí ve své první sezóně ve formuli 1 velmi dobré výkony. Není proto překvapením, že s ním McLaren prodloužil smlouvu do roku 2026.

K dokonalé sezóně už chybí mladému Australanovi jen jedna věc – zisk pódia. Po špatném startu se McLaren díky vylepšením z Rakouska zlepšil a získal tři pódia. Ve všech případech ale na pódium vystoupal Lando Norris.

V neděli odstartuje Piastri do závodu z první řady. K pódiu tak bude hodně blízko, ale jednoduché to mít nebude. Za sebou bude mít týmového kolegu, Sergia Péreze i jezdce Ferrari. Fred Vasseur se už nechal slyšet, že závodní tempo Ferrari by mělo být dostačující k tomu, aby mohli Leclerc a Sainz bojovat s jezdci McLarenu.

„Jezdí skvěle,“ řekl Brown o Piastrim. „Přesně proto jsme s ním podepsali smlouvu na další tři roky. Myslím, že naše jezdecká dvojice je úžasná. Tým je opravdu sehraný, vedení Andrey (Stelly) je fantastické a všichni odvádějí prvotřídní práci a výsledky se dostavují.“

Ozvala se už také matka Oscara Piastriho Nicole, která se díky komentářům na sociálních sítích stala velmi populární. Na síti X se dotazovala, zda někdo nemá levné letenky do Japonska. Brown se nabídl, že ji cestu zaplatí.

„Velmi rád jí koupím letenku,“ řekl Brown televizi Sky Sports.

„Děkujeme Zaku Brownovi za laskavou nabídku, ale myslím, že bude nejlepší, když si svůj záchvat strachu prožiju v pohodlí domova. Nicméně mám v úmyslu zvládnout umění meditace včas před GP Vegas...,“ reagovala Nicole Piastri na Brownovu nabídku.