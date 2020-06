Brown by si vsadil na 16 závodů. Budou mezi nimi i Mugello a Portimão

Zak Brown letos očekává 16 závodů. „Myslím, že osm evropských bude rozšířeno na asi 10, možná 11,“ řekl Brown pro vodcast na Sky Sports. Podle Browna se pak mluví o Rusku, Číně. „Nad Amerikou teď visí trochu otazníky, pak si myslím, že byste mohli udělat tři, možná i čtyři závody na Středním východě: dva v Bahrajnu, možná dva v Abú Dhabí.“

„Myslím, že 18 závodů by mohla být výzva, ale kdybych jel dnes do Vegas a musel jsem si vsadit, vsadil bych 16 grands prix, což je skvělé, protože to není tak dávno, co takhle vypadala celá sezóna formule 1.“

V Itálii lobují za závody v Mugellu a / nebo v Imole. Okruh Ferrari v Mugellu má být podle některých spekulací už dokonce jistý. Brown mluví podobně. „Zdá se, že je to docela pravděpodobné, podle toho, co slýchávám. Vypadá to jako docela velkolepá trať, ale nevím, jak se tam bude závodit. Zřejmě je to velmi rychlé.“

„Portimão v Portugalsku je ten druhý, o kterém se zdá, že se o něm často mluví. Je to velmi hrbolatá trať. Jezdci budou jízdu na ni milovat, má spoustu převýšení, takže si myslím, že je to vzrušující.“

Brown samozřejmě mluvil také o dalších věcech. Podle něj bude mít McLaren letos velmi těžkou pozici, pokud chce obhájit čtvrté místo v Poháru konstruktérů.

„Myslím, že tento rok bude těžší. Racing Point je jednoznačně velmi rychlý s tím, co vypadá jako loňský mercedes. Člověk by si tak nějak myslel, že to bude rychlé, protože to vyhrálo minulý rok šampionát! Budou velmi tvrdí a myslím, že dosáhli největšího mezisezónního pokroku.“

„Renault byl velmi rychlý, Alfa byla rychlá, AlphaTauri zajela na konci testování velmi rychlý čas a Williams se ukázal mnohem rychlejší než vloni.“