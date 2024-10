Brown: Ať pracovníci Red Bullu podepíší prohlášení, že minulosti neporušovali pravidla parc fermé

Jedním z témat, která doprovázela letošní Velkou cenu USA v Austinu, byla kauza spojená se zařízením Red Bullu na úpravu světlé výšky vozu v přední části podlahy.

Vyšlo totiž najevo, že má rakouský tým ve svém voze zařízení, které by teoreticky mohlo umožňovat změnu výšky tak, že by ji bylo možno provést během režimu parc fermé, což by odporovalo pravidlům.

Red Bull nicméně argumentoval tím, že použití zařízení vyžaduje rozebrání monopostu, což by vylučovalo možnost nepozorovaně měnit výšku vozu. Zařízení prozkoumala i FIA, která kauzu uzavřela s tím, že nemá žádné indície o porušování pravidel.

Ani to však nevyvrátilo pochybnosti, které má šéf McLarenu Zak Brown.

Ten v tomto kontextu dokonce vyzval k tomu, aby pracovníci Red Bullu podepsali prohlášení, že k porušování pravidel parc fermé nedošlo.

„Rád bych viděl, kdyby nejvyšší vedení, bývalí šéfmechanici a současní mechanici podepsali čestné prohlášení, že zařízení nikdy (nepovoleným způsobem, pozn. red.) nepoužili nebo o jeho použití nevědí,“ řekl výkonný ředitel McLarenu deníku Daily Mail.

„V paddocku se objevily náznaky od několika lidí, že zařízení bylo nesprávně použito, takže jediný způsob, jak to vyřešit je, aby se to udělalo postaru. Tedy 'zde to podepište' a uveďte, co se dělo. Vím, že kdyby bylo předloženo podobné prohlášení mě a věděl bych, že nepravda bude tvrdě potrestána, uvedl bych pravdu,“ kontaktoval Brown, který rovnou sdílel názor na to, jak by měl vypadat trest pro Red Bull, pokud by se jeho provinění potvrdilo.

„Musel by to být odstrašující trest. V minulosti jsme viděli, že byli jezdci vyloučeni ze závodů a šampionátů. Neříkám, že by měl být Max (Verstappen, pozn. red.) vyloučen, ale viděli jsme i vyloučené týmy,“ dodal výkonný ředitel britské stáje.