Britský premiér ve svém sídle přivítal zástupce F1

Britský premiér Keir Starmer přivítal ve středu ve svém sídle na Downing Street přibližně 150 osobností z prostředí formule 1. Slavnostní recepce se konala u příležitosti oslav 75. výročí šampionátu.

Moderní éra velkých cen formule 1 začala právě ve Velké Británii – konkrétně na trati v Silverstone v roce 1950, kde se o tomto víkendu pojede i další závod letošní sezony.

Na akci v Londýně rovněž promluvil šéf F1 Stefano Domenicali, který mimo jiné vyzdvihl, jak významnou roli má formule 1 v britské ekonomice. Devět z deseti současných týmů má technické zázemí ve Spojeném království, přičemž i nový tým Cadillac zde otevřel své vývojové centrum. Celkově se odhaduje, že F1 přispívá britské ekonomice částkou okolo 12 miliard liber ročně.

„Je skvělé přivítat vás tady na Downing Street,“ uvedl premiér Starmer, jehož slova cituje Autosport.

„V roce 1950 vše začalo právě britskou Grand Prix, když byl v Silverstone postaven okruh na opuštěném letišti. Dnes je to jeden z nejslavnějších okruhů světa, známý fanouškům sportu ve všech koutech planety,“ podotkl dále britský politik, který rovněž ocenil skutečnost, že většina týmů F1 sídlí právě ve Velké Británii.

„Je skvělé vás tady mít a oslavit i to, že tolik týmů si zvolilo Velkou Británii jako svou základnu. Je to skutečně výjimečné – že tu sídlí tolik týmů, stejně jako samotné vedení formule 1. Britská stopa ve formuli 1 rozhodně pokračuje. Ve skutečnosti je jen jediný tým, který tu zatím nemá žádné zastoupení – trochu jsem proto přemýšlel, jestli by z toho nebyl diplomatický incident, kdybych se pokusil vylákat Ferrari z Itálie. A jestli by to naše vztahy posílilo, nebo naopak,“ dodal Starmer.