Britská média mě odsoudila, říká prezident FIA

Šéf Mezinárodní automobilové federace Muhammad bin Sulajim, který stojí v čele motoristického řídícího orgánu od roku 2021, se nechal slyšet, že k němu britská média nepřistupují férově.

Prezident FIA to řekl v kontextu nedávných výroků konstruktéra Adriana Neweyho, jenž v podcastu High Performance prohlásil, že anglická média v minulosti několikrát až démonizovala Sebastiana Vettela a úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena.

„Respektuji Maxe, protože jsem jezdec. Byl jsem šampionem a respektuji vítěze a šampiony. Vidím, že si prožil své, ale mluvme o mně. Když se podíváte na britská média a na to, co mi udělala... Proboha, vždyť mě média odsoudila,“ prohlásil Bin Sulajim, kterého cituje Autosport.

Připomeňme, že Bin Sulajim v poslední době čelil několika kauzám. Ty se týkaly například údajného ovlivnění výsledků Velké ceny Saúdské Arábi či (ne)udělení homologace okruhu v Las Vegas.

„Z ničeho jsem nebyl obviněn, ale média v tom pokračují. A jestli mě to zajímá? Ne. Proč? O co jim jde? Jde jim o to, aby se dobře prodávala, ale jinak nade mnou či FIA nemají žádnou moc,“ uvedl dále šéf FIA.

„Při vší úctě k britským nebo jiným médiím, nemají hlasovací právo. Jsme nezávislá, demokratická federace. Je to svět členů, kteří mě zvolili. Moc má valná hromada, ne oni. A víte co? Nemůžeme prostě přestat s těmi nesmysly, vrátit se k práci a dělat to, co je pro sport lepší? Jestli to jde? Já se ptám. Pokud to média nechtějí udělat, je to na nich,“ vyzval sdělovací prostředky Bin Sulajim s tím, že ho kauzy posílily.

Bin Sulajim je rovněž přesvědčen, že se během svého působení v čele FIA tato organizace posunula vpřed.

„FIA je nyní v lepší kondici a je zdravější. A týmy F1 také potřebují silnou a zdravou FIA, protože nikdo nechce utrácet peníze v šampionátu, který není řízen,“ podotkl.

„Vrátili jsme také FIA do plusu. A to nikoliv propouštěním a odstraňováním lidí, ale tím, že jsme generovali větší příjmy a ostatní k nám byli féroví,“ dodal Bin Sulajim.