Britové to mají ve F1 jednodušší, myslí si Alonso

„Asi cítím to, co teď prožívá,“ řekl Alonso v Maďarsku na adresu Verstappena. „Je to mladší kluk, který bojuje s legendou, se šampionem. Není to Brit, takže to pro něj bude vždy těžší.“

Jezdec Alpine později vysvětlil, co tím myslel. „Týmy jsou britské, většina novinářů, televizní štáby, ti všichni pocházejí z Velké Británie,“ řekl pro GP Fans. „Pochopitelně se trochu upřednostňuje ten, kdo je z vaší země a dokáže být konkurenceschopný a stále vyhrávat.“

„Takhle jsem to cítil, když jsem závodil, a zdá se, že jsem byl ve formuli 1 ten špatný, když jsem se snažil bojovat proti Britům. Když jsem viděl tu věc v Silverstonu, nebo když vidím, že Verstappen dostává nějaké otázky a podobně, určitě chápu jeho pozici,“ uzavřel Alonso.