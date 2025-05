Briatore teď vede Alpine. V očích FIA ale není osobou odpovědnou za tým

Oliver Oakes rezignoval 6. května kvůli osobním důvodům. Zatím to nevypadá, že by to nějak souviselo s výměnou jezdců u týmu nebo jinými rozpory uvnitř Alpine. Oakes rezignoval pár dní poté, co byl zatčen jeho bratr.

Otěže převzal Flavio Briatore, který je podle BBC zaměstnán jako konzultant mateřské společnosti Renault. Alpine neuvedl, že by Briatore byl novým šéfem, ale „zastává povinnosti, které dříve vykonával Oakes.“

Ukázalo se však, že v očích FIA není Briatore osobou odpovědnou za tým. Nemůže jím být, protože není zaměstnancem a nemá licenci F1, jak to po osobách s takovou pravomocí vyžaduje systém registrace FIA pro zaměstnance soutěžících.

Mluvčí Alpine uvedl, že v případě absence nového šéfa týmu je „odpovědnou osobou“ závodní ředitel Dave Greenwood, který přišel v lednu. Dříve působil v Oakesově týmu HiTech a ještě dříve ve Ferrari, Manoru nebo v Renaultu, odkud se zná s Briatorem.

Na otázku, proč Briatore není zaměstnancem ani držitelem licence, mluvčí Alpine odpověděl: „Flavio přišel do týmu jako výkonný poradce a zůstává konzultantem. Není na tom nic víc, ani se v tom nedá nic víc hledat.“

Mluvčí FIA uvedl: „Alpine splnil všechny regulační požadavky týkající se odchodu pana Oakese a předložil aktualizovanou registraci zaměstnanců. Domníváme se, že je na Alpine, aby poskytl aktualizovanou strukturu svého vedení, takže se nebudeme vyjadřovat ke konkrétní osobě, která je držitelem osvědčení o registraci.“