Briatore přirovnává Leclerca k Schumacherovi a Alonsovi. Co mají tihle tři společného?

Carlos Sainz má více zkušeností než Charles Leclerc, ale očekává se, že Ferrari sází spíše na Monačana. Flavio Briatore si myslí, že je to tak správně.

„Leclercova podobnost s Alonsem a Schumacherem? Okamžitě si uvědomíte, že ti jezdci jsou dobří. Pamatuji si dobře na čísla, která Michael udělal s Benettonem, i když byl velmi mladý,“ řekl Briatore pro Gazzettu dello Sport.

„Giancarlo Minardi mi také volal, aby mi řekl o Alonsovi. Okamžitě pochopíte, když je pilot výjimečný a Charles je.“

Briatore také ocenil novou posilu Scuderie. Sainz podle něj odvedl vloni u McLarenu dobrou práci, ale v interním souboji věří více Leclercovi.

„Sainz je dobrý pilot a v roce 2019 měl dobrou sezónu, pokud vezmeme v úvahu auto, které měl. Situace se mi zdá jasná: Ferrari vsadilo 100 % na Leclerca a to je dobře, protože, jak jsem měl možnost minulý rok vidět, on je hvězdou budoucnosti.“

„Ve formule 1 je vždy klíčem vítězný recept. Musíte mít jezdce, který se zaměřuje na mistrovství světa, a dalšího, ​​který získává mnoho bodů, aby je odebíral soupeřům. Vettel zaplatil za to, že do týmu přišel velmi rychlý chlap Překvapil jeho i celý tým, jak se to stalo u McLarenu s Hamiltonem v roce 2007.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson