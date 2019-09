Briatore nesnáší, když Horner mluví špatně o Alonsovi. Fernando je týmový hráč, říká

Před letní přestávkou měl Red Bull problém. Pierre Gasly nepodával úplně dobré výkony. Vedení týmu opakovaně říkalo, že Gaslymu věří a nechá ho v týmu do konce sezóny.

Přesto se spekulovalo o jeho náhradě v průběhu letošního roku. V Toro Rosso jezdil Kvjat, který už u Red Bullu byl a nezkušený Albon. Objevilo se tak například jméno Fernanda Alonsa, jehož manažeři měli Red Bull dokonce kontaktovat. Helmut Marko řekl, že by to byl pro Hondu problém. Už dřívější vyjádření zástupců Red Bullu na adresu Alonsa nezněla úplně lichotivě.

Red Bull nakonec do vozu posadil Albona a Alonso se věnuje přípravě na Dakar.

Flavio Briatore se v nedávném rozhovoru vrátil k dřívějším výrokům Christiana Hornera, který v roce 2018 řekl, že Alonso způsobí v každém týmu chaos.

„Slyšel jsem, že Horner mluví o Alonsovi negativně a myslím si, že je to něco pozoruhodného,“ řekl Briatore pro Radio Sportiva.

„Vzpomínám si, když jsem zajistil, že jeho tým dostane motory Renault. Nemohu vydržet, když někdo, jako je Horner, mluvit špatně o někom, jako je Fernando.“

Podle bývalého šéfa Renaultu nemůže Alonso například za to, že sňatek McLarenu a Hondy nefungoval.

„Fernando není jen dobrý jezdec, ale také skutečný týmový hráč. McLaren a Honda si prostě nesedli. To se může stát.“

Briatore připouští, že nový sňatek mezi Hondou a Red Bullem funguje dobře.

„Red Bull za to získá uznání. Ještě nejsou kandidáty na titul, ale stávají se jimi velmi rychle. Každopádně je to neopravňuje k tomu, aby mluvili špatně o jiných jezdcích. Pokud bych měl být upřímný, tak Red Bull není někdo, kdo by dostal cenu za zacházení s jezdci.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson