Briatore: Myslím, že Alonso ukončí kariéru v F1 po sezoně 2026

Manažer Fernanda Alonsa Flavio Briatore naznačil, kdy by se mohla uzavřít kariéra španělského pilota v F1.

I když od debutu Fernanda Alonsa v F1 uplynulo v březnu tohoto roku již 23 let, španělský závodník v královně motorsportu i nadále působí.

U týmu Aston Martin by měl mít Alonso smlouvu platnou minimálně do konce sezony 2026, takže lze předpokládat, že mistra světa F1 z let 2005 a 2006 budeme v mistrovství světa ještě nějakou dobu vídat.

Alonso, který nedávno oslavil 43. narozeniny, navíc ukazuje, že zdaleka nepatří do starého železa. Vloni vybojoval pro Aston Martin osm pódiových umístění, a i když se letos stáji ze Silverstone tolik nedaří, stále zůstává jejím jasným lídrem.

K budoucnosti Alonsa se nyní vyjádřil Flavio Briatore, který se sice nedávno stal novým poradcem stáje Alpine, ale i nadále pomáhá Španělovi jako manažer.

„Jestli se mě ptáte, kdy chce Fernando skončit, tak bych řekl, že to momentálně vypadá na rok 2026. Co bude potom, nevím,“ prohlásil Briatore, podle kterého nemá Alonso ani ve svém na formulové poměry pokročilém věku problém s motivací.

„Výkonnost stále má. Není to otázka toho, že by ztrácel koncentraci. Když je jedenáctý, chce být desátý. Když je desátý, chce být devátý. Chce, aby auto bylo konkurenceschopné. Daří se mu v kvalifikacích i v závodech,“ poznamenal Ital, který byl v minulosti šéfem stáje Renault, u které Alonso prožil své nejlepší roky v F1.

„Záleží také na tom, jaký bude mít pocit ze závodění. Nevím, jestli bude mít v té době rodinu a tak...Určitě jde ale o někoho jedinečného. Nikdy jsem nikoho takového neviděl. Každý den je tak odhodlaný....Nikdy se nevzdává. Je to neuvěřitelné,“ dodal Briatore.