Briatore mluví o detoxu Alonsa. Brown pochybuje, že půjde do Renaultu

Fernando Alonso vloni ukončil spolupráci s McLarenem, ve kterém po skončení aktivní kariéry působil jako ambasador. O pár měsíců později se do něj ale zase částečně vrátil a letos bude za McLaren závodit – nikoliv ve formuli 1 ale v Indy 500 a možná i v některém z dalších závodů americké série.

V příštím roce by ale mohl jezdit za Renault, u kterého by nahradil Daniela Ricciarda. Alonso u Renaultu začínal (i když jeho úplně prvním týmem bylo Minardi), zažil s nim své největší úspěchy a v roce 2008 se do něj vrátil po nevydařeném přestupu do McLarenu.

„Před pár dny jsem s nim mluvil a myslím si, že je nerozhodnutý. Kdybych byl u kormidla Renaultu, tak by jezdil v autě. Skvělé jméno. Rychlý jako kdokoliv. Vyhrál s nimi dva šampionáty, takže je tam i nějaký příběh,“ řekl Zak Brown pro Sky Sports.

„Z pohledu Renaultu si myslím, že je to naprosto zřejmé. Ale pokud chce Fernando znovu odjet 22 závodů s autem, které nevypadá na to, že je schopné vyhrát... Pokud vezmu v úvahu Fernandovo postavení, tak si myslím, že by ho přimělo naskočit do auta, pokud by mohl být na nejvyšším stupínku.“

„Jsou na podobné cestě jako McLaren – zpět na čelo. Myslím, že se tam dostanou. Jsou skvělým týmem, mají skvělé zdroje, je to skvělá společnost, která se tam už dříve dostala. Ale nevím, jestli má Fernando chuť jít do tříletého projektu.“

Briatore si myslí, že je Alonso připravený

Bývalý šéf Alonsa u Renaultu Flavio Briatore si myslí, že je Alonso na návrat do F1 připravený. „Fernando je motivovaný,“ řekl pro Gazzettu dello Sport.

„Rok bez formule 1 mu udělal dobře, detoxikoval ho. Vidím ho klidnějšího a je připraven se vrátit.“

Briatore také řekl, že ho rozhodnutí Ferrari překvapilo. „Byl jsem trochu překvapen načasováním rozhodnutí Ferrari. Ještě jsme ani nezávodili v roce 2020 a už mluvíme o 2021.“

„Nemyslím si, že Sebastian půjde do Mercedesu. Mají Hamiltona, který je s Bottasem skvělý. Mělo by to smysl měnit? Pro Vettela to vidím černě, protože Mercedes mu nedá prostor, když to teď jde všechno dobře.“

