Briatore již brzy skončí ve vedení stáje Alpine, myslí si Ralf Schumacher

Podle bývalého jezdce F1 Ralfa Schumachera tým Alpine potřebuje místo Flavia Briatoreho spíše někoho jako je Christian Horner.
Loni se Flavio Briatore po letech znovu napřímo zapojil do dění ve Formuli 1, když přijal roli poradce ve stáji Alpine. Tedy v týmu, jenž je pokračovatelem někdejší stáje Renault (a předchozího Benettonu), kterou Briatore v minulosti vedl a s níž slavil několik titulů mistra světa, konkrétně v éře Fernanda Alonsa.
Jeho návrat na scénu však vzbudil i určité kontroverze. Právě v barvách Renaultu se totiž stal hlavní postavou nechvalně proslulé aféry "Crashgate", která vyšla najevo v roce 2009. Briatore tehdy čelil zákazu působení ve F1, ten mu byl ale po několika letech zrušen.
Od letošní sezony jeho význam v týmu Alpine dále vzrostl – poté, co z osobních důvodů rezignoval Oliver Oakes, Briatore se fakticky ujal pozice týmového šéfa.
Podle bývalého jezdce F1 Ralfa Schumachera však není Briatore tím, koho dnes tým jako Alpine potřebuje.
„Myslím, že doba osobností, jako je Flavio, je pryč. Na vrcholu potřebujete technicky schopné lidi, někoho jako je Horner,“ uvedl bývalý pilot F1 pro německý deník Bild.
Schumacher zároveň připustil, že 75letý Briatore by v týmu mohl mít roli, která by mu seděla lépe.
„Flavio by pak mohl pomáhat jako organizátor a networker, jako tvář směrem k veřejnosti,“ dodal vítěz šesti velkých cen F1.
Zmíněný Christian Horner je přitom v současnosti bez angažmá, když jej Red Bull před měsícem odvolal z funkce týmového šéfa i výkonného ředitele.