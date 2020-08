Briatore chválí Verstappena, Leclerca a Norrise. Hamilton podle něj už léta není pod tlakem

„Lidé musí pochopit, že i když je jezdec uvnitř auta, je auto důležitější než jezdec,“ řekl Briatore pro blog.betway.it.

„Jsem si jistý, že v Mercedesu by teď mohlo být čtyři nebo pět jezdců, kteří by mohli vyhrát mistrovství světa s Hamiltonovým autem.“

„Hamilton je velmi silný, ale je také velmi silný, protože v posledních letech nebyl nikdy pod žádným tlakem. Jediný rok, v němž byl pod větším tlakem, byl ten s Rosbergem a prohrál mistrovství.“

Pokud jezdec jezdí na čele a ví, že za ním nikdo není, tak je to podle bývalé šéfa Renaultu jednoduché. Pokud je ale jezdec pod tlakem, je je to něco jiného.

„Vzpomínám si jednou v Imole, na začátku Fernanda ve formuli 1, kdy byl Schumacher 3 cm za Fernandoem po dobu 40 kol. Tady vidíte rozdíl mezi tím, kdo je silný a kdo ne. Takže, auto je zásadní a pak jsou jezdci, kteří odolávají tlaku lépe než ostatní. Jiní to nedokážou vydržet.“

Briatore odpověděl ve videu i na naší otázku, koho považuje za budoucí hvězdy formule 1.

„Samozřejmě Leclerca, protože je silný. Norris je také velmi silný. Sainz to musí prokázat. Je možné, že v něm Ferrari vidí něco, co já nevidím. Doufejme, že mají pravdu.“

„Verstappen je další, kdo dostává auto na limit. Je jedním z nejrychlejších, nejodvážnějších, předjíždí vnějškem jako málokdo.“

„Je to gladiátor, pilot, kterého lidé hodně uznávají. Když je poblíž jeho země závod, je tento okruh plný jeho fanoušků , kteří ho neustále podporují. Je to pilot, který ve vás vyvolává emoce a to je to, co všichni chtějí. Lidé nechtějí inženýry v autě, chtějí jezdce, jako je Verstappen.“

Na blog.betway.it najdete celý rozhovor ve formě videa. Originál je v italštině, ale lze si zapnout titulky (anglické, španělské aj.)