Briatore chce už příští rok vyhrávat závody

Šéfem Alpine je oficiálně Oliver Oakes. Za nitky ale tahá spíše Flavio Briatore, který je dokonce občas v oficiálních tiskových zprávách citován místo Oakese.

„Nejlepší možností pro nás byl Olly. Je mladý. Je ambiciózní. Vyzná se v oboru. Je to týmový hráč. S lidmi je zadobře. A bydlí 20 minut od továrny,“ řekl Flavio Briatore v rozhovoru pro Motorsport.com.

Briatore v rozhovoru nastínil, jakým způsobem se vrátil zpět do Enstone.

„Je to stejný tým, i když se jmenuje Alpine. Je to Benetton, Renault a Alpine. Změnily se barvy triček, trochu se změnily výkony, ale je to stejný tým.“

„Po patnácti letech mimo Formuli 1 jsem sledoval některé závody v televizi. Jednoho dne jsem zavolal Lucovi (Luca de Meo, šéf Renaultu, pozn. redakce). Řekl jsem mu, že je mi moc líto vidět tým v takovém stavu, protože to byl můj tým. Já jsem ten tým vytvořil. Vybudoval jsem ho v továrně a v této budově se vyhrávaly tituly mistrů světa.“

„Chtěl jsem s tím něco udělat. Začali jsme si telefonovat. Jednoho dne jsme se sešli v Paříži, měl jsem plné ruce práce se svým podnikáním v restauracích – měl jsem 1 200 zaměstnanců, ale později už jen 600, protože jsem prodal 50 % podniku a měl jsem trochu víc času.“

„Prostě jsem Lucovi řekl, že se podívám, zda je to možné. Mám pořád stejný manuál k tomu, abych dal dohromady tenhle tým. Začali jsme se o tom bavit, ale měl jsem jednu podmínku – chtěl jsem to mít kompletně na starosti.“

Do týmu přišel nový šéf, zaměstnanci a také jeden z jezdců. Vlastně dva, protože Briatore se dohodl s Williamsem na přestupu Franca Colapinta, který bude ale zatím v roli rezervního jezdce.

Možná největší změnou, kterou Briatore udělal, je zrušení vývoje pohonných jednotek. Od příštího roku bude Alpine odebírat pohonné jednotky od Mercedesu.

Jak dlouho bude trvat, než se tým dostane zpět nahoru? Určitou inspirací může být McLaren, který se dlouho trápil, ale nakonec se dostal zpět nahoru a vloni vyhrál titul mezi týmy.

„Dva nebo tři týdny!“ směje se Briatore „Tato sezona je důležitá, protože se musíme připravit na rok 2026, kdy musíme začít vyhrávat závody.“

„Od roku 2026 budeme mít motor Mercedes a mezitím potřebujeme do týmu dostat více lidí se zkušenostmi. Je to stejné jako v Benettonu – lidé říkali, že je to vtip, protože jsme byli výrobci triček, ale poté, co jsme začali vyhrávat závody, chtěl každý do týmu přijít, lidé si nás začali všímat. Stejně jako u Renaultu.“

„Pokud budou všichni pracovat společně, věřím, že v roce 2026 je možné vyhrávat závody a v roce 2027 bojovat o titul.“