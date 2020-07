Brendon Hartley po pouhých pěti závodech opouští formuli E

Americká stáj Jaye Penskeho GEOX Dragon podepsala pro sezonu elektrické formule E 2019/2020 dva nováčky - dlouholetého pilota DTM Nica Müllera a Brendona Hartleyho, bývalého pilota týmu Toro Rosso ve formuli 1 a dvojnásobného mistra světa ve vytrvalostních závodech.

Hartley společně se Švýcarem Müllerem absolvoval prvních pět závodů sezony v Rijádu, Santiagu, Mexico City a v Marrákeši, na své osobní maximum v podobě devátého místa dosáhl ve druhém závodě v saúdskoarabské metropoli. Jeho dva body jsou jediným bodovým ziskem týmu Dragon v dosavadním průběhu sezony.

Velkého finále sezony 2019/2020 na berlínském letišti Tempelhof, kde se od 5. do 13. srpna uskuteční šest závodů, se ale Novozélanďan nezúčastní. Americkou stáj Hartley s okamžitou platností opustil. Žádné vyjádření k nečekanému rozchodu neuveřejnil ani jezdec, ani jeho tým.

Důvodem pro Hartleyho odchod však může být jeho paralelní angažmá u stáje Toyota ve třídě LMP 1 vytrvalostního mistrovství světa. Sezona WEC bude restartována v belgickém Spa šestihodinovým závodem 15. srpna a první volné tréninky budou na programu už 13. srpna. Hartley se už před startem sezony nechal slyšet, že v případě termínové kolize dá přednost závodům WEC před formulí E.

Termínovou kolizi WEC a formule E budou muset vyřešit také James Calado (Jaguar), Sam Bird (Virgin), lídr elektrického šampionátu Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) a Alex Lynn (Mahindra). Všichni z této skupiny ale nejspíš dají přednost formuli E, otazník visí pouze nad Buemim, který ve WEC závodí pro tovární Toyotu.

S druhým vozem Dragonu sezonu elektrického šampionátu dokončí Nico Müller, jméno jeho nového týmového kolegy zatím americký tým neuveřejnil. Dragon by mohl do uvolněné sedačky posadit některého z testovacích pilotů, šanci by tak mohl dostat Sergio Sette Camara nebo Joel Eriksson.

Sette Camara byl druhým nejlepším pilote testů v marocké Marrákeši, rychlejší byla pouze hvězda japonských seriálů Super GT a Super Formula Nick Cassidy. Pětadvacetiletý Novozélanďan bude od příští sezony závodit pro Virgin, kde nahradí Sam Birda. Ten totiž přestoupí k Jaguaru.