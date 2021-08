Brečel jsem jako malá holka, řekl Conway po triumfu v Le Mans

Tolikrát byli tak blízko. Až bolestně blízko. Štěstí se na ně však nikdy neusmálo. Až do letoška, kdy posádka Toyoty GR010 Hybrid #7 konečně prolomila letitou smůlu a zapsala se do historie jako první vítězové nejslavnější čtyřiadvacetihodinovky v éře hypervozů.

„Už tolikrát jsme to měli na dosah. Teď se to konečně podařilo s novým hypervozem a s kluky v týmu. Odvedli fantastickou práci, jako obvykle,“ rozpovídal se Mike Conway v rozhovoru pro Eurosport krátce po závodě.

Osmatřicetiletý britský závodník si konečně mohl odškrtnout vítězství na La Sarthe, stejně jako jeho parťáci Kobajaši a Lopez.

Triu úřadujících mistrů světa FIA WEC v posledních minutách běžely hlavami vzpomínky na minulé ročníky, kdy je o vysněný triumf stále dokola připravovaly technické problémy i bizarní události.

Posádku vozu #7 ještě v éře LMP 1 okradl o vítězství poblázněný senzor, který chybně indikoval defekt pneumatiky. Opravdu hořkou pilulku poté museli jezdci „sedmičky“ spolknout v roce 2017, kdy jejich vozu odešla spojka po incidentu s falešným traťovým maršálem.

„Teď se kruh uzavřel a ve mně se mísí mnoho emocí. Brečel jsem jako malá holka,“ přiznal šťastný britský závodník.

Z triumfu se raduje také trojnásobný mistr světa cestovních vozů Jose Maria Lopez. „Pechito“ se stal prvním argentinským vítězem Le Mans od roku 1954, kdy s vozem Ferrari 375 Plus triumfoval Jose Froilan Gonzalez.

„Když si vytrpíte tolik let smůly jako my, tak je to vždy výjimečné. To první vítězství je vždy jedinečné,“ cituje Argentince motorsport.com.

Ani závěr letošního ročníku se však pro „sedmičku“ neobešel bez komplikací.

„Ke konci jsme řešili problémy s palivem, museli jsme na voze provést hodně věcí. Bylo to velmi stresující.“

Čestnou pozici jezdce, který dovezl vůz vítězně do cíle ve formaci s druhou Toyotou #8, získal Kamuj Kobajaši. Mistr kvalifikací v Le Mans na trati La Sarthe kromě pole position konečně získal i vítězství v závodě.

„Uteklo nám tolik příležitostí zvítězit, teď se to ale konečně podařilo.“

„Myslím, že tentokrát jsme jako tým byli soudržnější než kdykoliv před tím. V Le Mans už v tomto směru nic navíc nevymyslíte, navzájem jsme si však velmi věřili.“

Po premiérovém triumfu s vozem třídy Le Mans Hypercar už Kobajaši myslí na budoucí ročníky, kdy s příchodem automobilek jako Peugeot, Ferrari či Audi skokově poroste konkurence.

„Budoucnost kategorií LMH a LMDh bude obrovská, v Le Mans to bude velká bitva.“

„Už se těším na velké souboje s novými týmy.“