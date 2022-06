Brečel bych, říká o případném vítězství v Británii Allison

Mercedes zatím zaznamenal dobré výsledky především v situaci, kdy měl někdo z Red Bullu či Ferrari problémy. V Silverstonu by ale mohl být více ve hře i za běžných okolností.

„Všichni v naší továrně se to neodvažují říct, ale jsme opatrně optimističtí, že budeme mít konkurenceschopnější víkend než některé z těch, které jsme měli v poslední době,“ řekl James Allison pro Sky F1.

„Myslím, že některé vlastnosti tohoto okruhu budou tomuto vozu vyhovovat, ale zatím nemáme auto schopné vyhrávat zepředu. Ale myslím si, že pokud se nám podaří zkrotit auto v Maggots, Becketts a v rychlejších zatáčkách, máme tento víkend podle mě slušnou šanci ukázat konkurenceschopnost.“

Allison nechtěl mluvit o šanci na vítězství, ale přiznal, že kdyby se to povedlo, emoce by byly velké. „Rozhodně, to bych brečel. Byla by to fantastická věc.“