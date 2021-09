Brawna překvapilo, jak těžké bylo ve sprintu předjíždět. Kdyby tak všichni závodili jako Fernando...

V příštím roce mají přijít vozy, se kterými má být jednodušší se přiblížit k soupeři.

„Jsme optimističtí a věříme, že příští rok nám auto hodně pomůže,“ řekl Brawn. „Ale musím říct, že mě překvapilo, jak obtížné bylo předjíždět i s DRS.“

Podle Brawna byla Monza zvolena jako dějiště sprintové kvalifikace právě proto, že se na ní dá předjíždět.

„Byl to jeden ze závodů, které jsme si vybrali, protože jsme si mysleli, že zde bude více příležitostí. Ale jak se závod vyvíjel, nezdálo se, že by tomu tak bylo. Příští rok bude vůz určitě krokem vpřed.“

Brawn uvedl, že sprintová kvalifikace dodala „závodu jiný nádech, než jsme si po páteční kvalifikaci mysleli“.

Po pátku to vypadalo, že Hamilton odstartuje před Verstappnem. Nakonec bude Verstappen na pole position a Hamilton až ve druhé řadě.

„Myslím, že v tomto ohledu je to skvělé. V přední části startovního roštu byl trochu klid, ale to se v závodech stává tak jako tak. Spousta akce uprostřed, spousta akce na startu, velmi vzrušující start. Myslím, že to celému víkendu přidalo.“

Brawn uvedl, že Fernando Alonso vynikl jako jezdec, který na něj během dosavadních dvou sprintových kvalifikací udělal největší dojem. „Fernando to chytá za pačesy... jde si za tím a je skvělý. Proto říkám, že když se podíváme na dění uprostřed pole, bylo to velmi dobré. Myslím, že kdyby všichni závodili jako Fernando, byl bych velmi spokojený.“