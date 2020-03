Brawn vyzdvihuje přínos dokumentární série Drive to Survive

Už první série dokumentu Drive to Survive byla velmi pozitivně přijata fanoušky i odbornou veřejností. Nyní již na Netflixu můžeme sledovat sérii druhou, která nám může pomoci ukrátit si dlouhý půst bez závodů na okruzích. Drtivou většinou závodních sérií včetně formule 1 pozastavila šířící se epidemie nového typu koronaviru.

Náklady Netflixu na natáčení Drive to Survive jsou pouhým zlomkem toho, co platí televizní stanice za práva na vysílání přímých přenosů formule 1. Z hlediska finančního zisku se tedy z pohledu vedení šampionátu nejedná o nejdůležitější projekt. Ross Brawn však poukazuje na to, že dokumentární seriál vytváří odlišný a zároveň důležitý druh hodnot.

„Myslím si, že bylo vážně skvělé ukázat fanouškům jinou stránku formule 1. Většina z nich totiž normálně vidí pouze dění na závodní trati nebo rozhovory v paddocku. Najednou jsme se ale ocitli v zákulisí nejenom závodních okruhů, ale i továren a míst, odkud jsou týmy řízeny,“ podotkl Brawn na akci společnosti 188Bet, která je novým sponzorem formule 1. Jeho vyjádření cituje Autosport.

„Řekl bych, že lidé dostali fascinující vnitřní pohled. Zjistili jsme, že dokument velmi oslovil i ty, kteří se původně neřadili mezi závodní fanoušky. Nyní jsou z nich fanoušci motorsportu.“

„Jeden z promotérů se během minulé sezóny nechal slyšet, že díky Netflixu se mohl těšit vyššímu zájmu fanoušků.“

„Projekt Netflixu pro nás sám o sobě nebyl jedním z nejvýdělečnějších, z hlediska rozšíření publika formule 1 byl ale fantastický,“ zdůraznil Brawn nezpochybnitelný přínos Drive to Survive.

Podobně pozitivní vliv na fanouškovskou obec má podle Brawna i esport. Formule 1 již má svoji zavedenou oficiální esportovou sérii F1 Esports, které se účastní všechny týmy „reálného“ startovního pole. Podpora esportu je dle Brawnova názoru cesta k oslovení mladší generace diváků.

„E-racing má fascinují přesah. Nová generace je v esportu velmi zainteresovaná a my chceme vytvořit propojení mezi esportem a formulí 1.“

„Naše iniciativa v esportu byla dosud fantasticky úspěšná. Každá stáj postavila esportový tým. Je to nová poutavá oblast, které se věnuje nová věková skupina a díky které máme novou vlnu zájmu o náš sport.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone