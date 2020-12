Brawn věří, že Russell je budoucí mistr světa

„Navzdory neuspokojivému konečnému výsledku by měl George brát tento víkend pozitivně,“ napsal Ross Brawn ve svém shrnutí velké ceny. „Za poměrně náročných okolností předvedl výjimečný výkon.“

„Vždy jsem si myslel, že je dobrý jezdec. V tomto sloupečku jsme dříve probírali, že vypadá dobře, ale nikdy nevíte, zdá má tu poslední špetku rychlosti, která z vás udělá skvělého jezdce. George prokázal, že tu trochu navíc má – a zrodila se hvězda.“

„Nyní není pochyb o tom, že je mistrovský materiál. V náročné situaci se nedopustil žádných chyb, všechny problémy šly na účet týmu a ne jeho.“

„Bude velmi frustrovaný, že nevyhrál, ale nemyslím si, že by měl být. Už jsme ho zaregistrovali. Pokud měl někdo nějaké pochybnosti, tak jsou pryč. Je zřejmé, že je výjimečný.“

Doufá, že Pérez zůstane ve F1

Brawn se věnoval samozřejmě také vítězství Péreze. „Pro Checa to bylo naprosto zasloužení vítězství. Všichni ho tu chceme mít i v příštím roce. Pokud nenajde auto, bude to tragédie. Tým musí nyní přemýšlet o rozhodnutích, která udělal. Zbavuje se ho, i když jezdí tak dobře.“

„Jeho nástupce Sebastian Vettel bude určitě silnější, protože teď je trochu v útlumu. Checo byl jistota. Seb bude mít co dělat, aby ho nahradil a to přesto, že je to mistr světa.“