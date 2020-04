Brawn: Sezóna odstartuje v Evropě, možná za zavřenými dveřmi

V úterý tento týden byla kvůli koronaviru odložena GP Kanady, která se měla původně uskutečnit 14. června. Velká cena na okruhu v Montrealu je devátým odloženým nebo zrušeným závodem v první polovině roku 2020.

V současné situaci je jasné, že sezóna F1 odstartuje nejdříve 28. června na okruhu Paul Ricard, reálněji však můžeme počítat až s rakouským závodem na Red Bull Ringu 5. července.

Podle slov Rosse Brawna je v zájmu formule 1 uspořádat v tomto roce co nejvíce závodů, aby mohli fanoušci sledovat jednotlivé grand prix alespoň v televizi. Je velmi pravděpodobné, že některé letošní závody by se mohly uskutečnit bez diváků na tribunách.

„Cestování týmů a všech zúčastněných bude jedním z největších problémů. Můžeme argumentovat tím, že jakmile se jednou dostaneme na místo, staneme se soběstačnými,“ uvedl Ross Brawn pro Sky Sports. Jeho vyjádření cituje oficiální web formule 1.

„Z našeho pohledu preferujeme evropský start sezóny. Mohlo by se jednat o uzavřené podniky. Mohli bychom pořádat velmi uzavřené víkendy, v rámci kterých by týmy přiletěly charterovými lety, my bychom je dopravili na okruh, ujistili bychom se, že všichni byli testováni, uvolnili je a nikomu by nehrozilo žádné riziko.“

„Měli bychom závod bez diváků. Není to nic moc, ale je to lepší než vůbec nezávodit. Musíme pamatovat na to, že existují miliony lidí, kteří chtějí sledovat sport z domova. Mnoho z nich je izolovaných a možnost sledovat sport by pro ně byla velkým bonusem v krizi, které čelíme. Nemůžeme ale všechny vystavit riziku.“

Téměř dvacet závodů

Pakliže by bylo možné uspořádat první závody v červenci, Ross Brawn by považoval za uskutečnitelné odjet 18 až 19 závodů v rámci sezóny 2020.

„Podle pravidel FIA potřebujeme pro uspořádání mistrovství světa alespoň osm závodů. Osmi závodů bychom dosáhli, kdybychom odstartovali v říjnu. Pokud tedy chcete stanovit nejzazší datum, byl by to říjen,“ myslí si bývalý boss týmu Brawn GP.

„Stále také existuje možnost, že bychom sezónu protáhli do příštího roku. Aktuálně to zvažujeme. Mohli bychom sezónu zakončit v lednu? Samozřejmě by se s tím pojila celá řada komplikací, to si dovedete představit.“

„Kdyby se nám podařilo odstartovat sezónu na začátku července, tak bychom mohli uspořádat 19 závodů. Bylo by to těžké. Tři závody během tří týdnů, jeden víkend volno, tři závody během tří týdnů, jeden víkend volno. Z hlediska logistiky by to ale bylo možné. Vybírali bychom mezi možnostmi mít 18 nebo 19 závodů.“

Kratší závodní víkendy?

Vedení formule 1 se také stále zabývá myšlenkou kratších závodních víkendů. Průběh grand prix by se z důvodu časových úspor mohl zkrátit na dva dny.

„Mohli bychom mít několik dvoudenních víkendů za účelem zjednodušení logistiky,“ myslí si Brawn. „Třeba Čína by byla dvoudenní, kdybychom tam závod uspořádali. Bylo by snazší dostat se tam a poté pokračovat do další destinace.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene