Brawn o rozpočtovém stropu a testech na COVID-19

„Začali jsme na 175, byla to dlouhá bitva, abychom se tam dostali a se současnou krizí začneme nyní na 145,“ řekl Brawn pro Sky.

Podle něj může výše rozpočtového stropu v dalších letech klesat. Připomeňme, že do rozpočtového stropu se řada věcí nezapočítává. Ferrari a Red Bull byli hlasitě proti dalšímu snižování, naopak menší týmy chtěly jít na 100 milionů dolarů.

Podle Brawna se ale situace i tak výrazně zlepší, protože nejde jen o výdaje.

„Zejména týmy ze středu pole na tom budou mnohem lépe, pokud jde o jejich podíl z komerčních práv. Je to vyvážené ve všech směrech.“

„Snižujeme množství peněz, které lze utratit ve formuli 1, a zlepšujeme rozložení prostředků na odměny rovnoměrněji mezi týmy. Dobrý tým ze středu pole by měl být schopen získávat pódia, možná i vyhrát a mělo by to přinést malý zisk. Pokud toho dokážeme dosáhnout, máme velmi udržitelnou budoucnost.“

Testovat se bude každé dva dny

Ross Brawn také potvrdil, že každý člověk, který vstoupí do paddocku, bude testován na COVID-19. Následně se pak u něj budou testy opakovat každé dva dny.

„Pro všechny evropské závody budeme používat stejné zařízení k provádění tohoto testování a můžeme zajistit, aby byl testován každý, kdo se bude v tomto prostředí pohybovat a byl testován pravidelně.“

Podle Brawna je „socially distance“ v rámci týmů nemožný, ale setkávání lidí z různých týmů nebude možné. Nyní se podle něj ještě pracuje na zvýšení ochrany lidí, kteří se musí pohybovat mezi větším počtem garáží.

„Mezi námi a FIA probíhá obrovské množství práce a já jsem velmi povzbuzen tím, co vidím a slyším, že budeme schopni poskytnout bezpečné prostředí, ve kterém můžeme pracovat.“

Foto: Getty Images / Clive Mason