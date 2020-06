Brawn je skeptický, do roku 2026 do F1 nevstoupí nový výrobce motorů

Ve formuli 1 v současné době působí čtyři automobilky, které vyrábějí a dodávají pohonné jednotky. Ještě v minulém roce se přitom objevovaly zprávy, že by se k Mercedesu, Ferrari, Renaultu a Hondě mohlo připojit Porsche, to ale své plány nakonec nedotáhlo do konce.

Brawn přiznává, že se v následujících letech situace nezmění, protože až do roku 2025 se budou používat současné pohonné jednotky.

„Když si uvědomíme, že je potřeba postavit kompletně nový motor, není to až tak daleko. Za 18 měsíců budete muset začít s navrhováním motoru, pokud chcete nějaký dát dohromady,“ řekl Brawn.

„S FIA (Mezinárodní automobilovou federací) a automobilkami se proto nyní zabýváme tím, jak by měla další generace pohonných jednotek vypadat. Myslím, že je to příležitost k zapojení nové automobilky, pro to ale potřebujeme najít specifikaci motoru. Zabýváme se návrhy, o kterých si myslíme, že budou pro to období relevantní. Do stávajících motorů nebude nikdo investovat, protože v té době skončí a k dosažení rychlosti je potřeba značné množství financí.“

Ačkoliv je ještě čas na přesné určení toho, jak by motory od roku 2026 měly vypadat, již nyní je to tématem rozhovorů mezi F1 a FIA.

„Mluvili jsme o tom. Pat Symonds, Nick Hayes, Gilles Simon, Fabrice Lom a Nikolas Tombazis. Všichni pracujeme na tom, jak by měly do budoucna vypadat pohonné jednotky,“ dodává Brawn.

„Víme, jaké jsou cíle: relevance, ekonomika a musí to být dobrý závodní motor. Víme, čeho chceme dosáhnout, zatím jsme ale nedefinovali, jak to bude vypadat. Stále věříme, že existuje alternativní řešení, nebude jedno. Syntetická paliva jsou pro nás velká věc, protože ať budeme mít jakýkoliv motor, budou jeho velkou součástí.“

Brawn byl také dotázán, zda se nové pohonné jednotky budou podobat těm současným, nebo budou postaveny podle zcela nových pravidel. „V tuto chvíli jsme nakloněni zachování podobných technologií, které využíváme dnes. Na horizontu se již objevují radikální typy motorů, ale nemyslíme si, že během 18 měsíců jejich vývoj pokročí natolik, abyste se rozhodli je vyrábět.“

Foto: Getty Images / Peter Fox