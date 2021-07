Brawn je se sprintem spokojený, ale nevylučuje změny

Před víkendem na Silverstonu Brawn trval na tom, že jezdci budou ve sprintu závodit tvrdě. Nyní věří, že mu premiéra sprintu dala za pravdu. Na druhou stranu uvedl, že společně s FIA a týmy F1 provede důkladnou revizi toho, jak se víkend odehrál. K případným změnám by ale došlo zřejmě až v příštím roce, pokud bude sprint ponechán.

Další sprint se má jet v Itálii a poté zřejmě v Brazílii, i když nad konáním závodu na Interlagosu visí otazníky.

„Myslím, že jedna z věcí, kterou jsme dnes všichni viděli, je, že závodní jezdec je závodní jezdec,“ řekl Brawn. „Byla tam spousta akcí napříč závodním polem. První kolo bylo nervy drásající, senzační. Pak jsme měli malé souboje ve zbytku závodu.“

„Výkon Fernanda Alonsa byl dnes další senzační částí závodu. Dostal můj hlas pro vrchol závodu. Koupil bych si na to lístek každý den.“

„Myslím, že jsme velmi spokojeni. Necháme usadit prach z tohoto víkendu a pak strávíme nějaký čas s FIA a týmy a budeme se snažit pochopit, jestli chceme nějakou evoluci.“

„Letos nebudeme měnit základní formát. A myslím, že po třech závodech si můžeme sednout a rozhodnout, kam se posuneme. Ale zatím je to velmi pozitivní.“

Brawn připustil, že F1 již upozornila na možná vylepšení, ale nechtěl zacházet do podrobností a poznamenal, že „máme seznam úkolů, máme věci, které chceme vylepšit, věci, které chceme zlepšit“.

Zdůraznil také, že bude klíčové naslouchat zpětné vazbě od fanoušků po prvním víkendu v tomto formátu.

„Už teď dostáváme obrovskou zpětnou vazbu, pozitivní ohlasy od našich fanoušků na sociálních sítích, líbí se jim to.“

„Ale najdou se fanoušci, kteří budou mít nějaké připomínky a možná některé části nepochopili nebo neocenili. I to vezmeme v úvahu.“

Někteří kritizovali, že za držitele pole position je označen vítěz sprintu a ne jezdec, který zajel nejrychlejší kolo.

„Možná je to něco, o čem bychom měli přemýšlet. Jestli dojde k nějaké změně v nomenklatuře toho, co děláme, a měla by být pole position v pátek? O takových věcech budeme mluvit a diskutovat s FIA a týmy, ale myslím, že nás nemůže brzdit historie. Chci říct, že musíme respektovat historii, ale nikdy se nesmíme nechat historií brzdit.“